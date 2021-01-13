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Minimal dövme nasıl yapılır? Hangi bölgelere yaptırılır?

13.01.2021 12:15 | Son Güncelleme:
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Minimal dövme yapılırken önce dövme yapılacak bölge temizlenir ve sterilizasyon sıvıları ile dezenfekte edilir. Kopya kağıdına çizilen desen transfer sıvısı aracılığı ile cilde çıkartılır. Daha sonra tek kullanımlık olan dövme iğnesi, makine ucu ve tek kullanımlık boya kaplarıyla birlikte uygulanmaya başlanır.

Minimal dövme yapımında dikkat edilmesi gereken bir başka nokta ciltte et beni ya da yeni oluşan bir yara olup olmadığıdır. Eğer varsa bunların üstüne dövme yapılmamaya dikkat edilir. Minimal dövmeler çok küçük olduğu için renk geçişleri kullanılmaz ve genelde siyah renk tercih edilir.

MİNİMAL DÖVMENİN HANGİ BÖLGELERE YAPILMASI UYGUNDUR?

Minimal dövme, adı üstünde küçük boyutta dövmelerdir. Genelde dövmeden çekinen kişiler çabuk bittiği için minimal dövmeyi tercih ediyorlar. Çalışan kişiler iş dünyasında problem olabileceği için daha çok gözükmeyen yerlere küçük boyuttaki minimal dövmeyi yaptırıyorlar. Ayrıca motosiklet sürücüleri kan gruplarını küçük bir şekilde yaptırıyorlar.

MİNİMAL DÖVME YAPTIRIRKEN NELERE DİKKAT EDİLİR?

"Minimal dövme yaptırırken genelde eklem yerleri, bilek kısımları, el üstü, boyun gibi yerler tercih ediliyor. Ancak eklem yerleri hareketli olduğu için dövmede bozulma olabiliyor.

Aç karnına ve alkollü bir şekilde dövme yaptırmamak gerekiyor. Minimal dövmelerde birden fazla renk kullanımı, gölge kullanımı az oluyor. Dövmenin güneş ışığından 1 ay kadar bir süreyle uzak durması gerekiyor."


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