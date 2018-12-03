Minimal invaziv aort cerrahisi avantajları nelerdir?

Aort kapağı da kalbin sol bölgesinde bulunan kapaklardan bir tanesi. Bu kapaklar ileri derecede fonksiyon kaybına uğradığında ise tek tedavi seçeneği ameliyat oluyor. Teknolojinin gelişmesi ile beraber ameliyatlar artık daha kolay ve daha başarılı hale geldi.

Günümüzde kullanılan teknolojik cihazlar sayesinde kalp ameliyatları hastaya daha az zarar vermekte ve hastanın operasyon sonrasında daha hızlı bir şekilde toparlanmasını sağlamasına yardımcı oluyor.

Bunun önünü açan yöntemlerin başında ise “minimal invaziv yöntemlerle yapılan kalp ameliyatları” geliyor. Bu yöntemde vücuda açılan küçük kesilerden ve genellikle de iman tahtası kesilmeden kalp ameliyatları gerçekleştirilir.

MİNİMAL İNVAZİV YÖNTEMİN AVANTAJLARI

Minimal invaziv yönteminin klasik kalp ameliyatlarına göre yadsınmayacak birçok avantajı bulunuyor. Bu operasyonda işlemler hastanın vücuduna minimum müdahale ile gerçekleştirilir.

Bu da ameliyat sonrası iyileşme dönemini önemli ölçüde hızlandırır. Özellikle yaşı ilerlemiş hastalarda minimal invaziv yöntemler ile daha kısa iyileşme süreci sayesinde konforlu bir istirahat dönemi sağlanır. Ameliyat esnasında doku zedelenmesi minimal seviyede olduğu için kanama da oldukça düşük seviyededir.