Minimal invaziv aort kapak cerrahisi hakkında merak edilenler

MİNİMAL İNVAZİV AORT KAPAK CERRAHİSİ NASIL YAPILIR?

Minimal invaziv aort kapak cerrahisinde iki farklı teknik uygulanır. İlk teknikte göğüs kafesi üzerinden sadece aort kapakçığına ulaşmayı mümkün kılacak 7 santimlik bir kesi yapılır.

Diğer teknikte ise göğüsün sağ üst tarafından yaklaşık olarak 5 santimlik bir kesi ile aort kapağına ulaşılır. İki teknik arasındaki en temel fark kesilerin yapıldığı yerlerdir. İki teknikte Minimal invaziv cerrahinin avantajlarından faydalanmayı mümkün kılar.

AVANTAJLARI NELERDİR?

Minimal invaziv cerrahinin sunduğu avantajlar hem iyileşme sürecinin daha konforlu hem de daha sağlıklı olması açısından önemlidir. Uygulamada doku zedelenmesi ve bu zedelenmeye bağlı olarak oluşan kanama miktarı azalmaktadır. Operasyondan sonra kişi 5 gün kadar hastanede gözetim altında tutulur.

Bu süre diğer tekniklerle kıyaslandığı zaman oldukça kısadır ve aynı zamanda ameliyatın ardından yoğun bakımda kalma süresi de daha kısadır. Klasik yöntem ile yapılan operasyonların genel olarak iyileşme sürecinin ortalama 3 ay olduğu düşünüldüğünde bu teknik ile ortalama bir ayda iyileşme sağlanması önemli bir avantaj sunar.