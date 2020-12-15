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Minimal invaziv yüz germe seçenekleri

15.12.2020 14:52 | Son Güncelleme:
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Minimal invaziv yüz germe seçenekleri

Minimal invaziv teknikler ile yüz germe seçeneklerini anlatan Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, iple yüz germe, ameliyatsız yüz gençleştirme, botoks ve dolgu uygulamaları hakkında merak edilenleri anlattı.

Yüzümüz zamanla esnek ve genç görünümünü kaybetme eğilimindedir. Deri yapısı zayıfladıkça, kollajen üretimi yavaşladıkça ve yağ pedleri veya kemikler hacim kaybettikçe, birçok hasta yüz ve boyunda gelişen kırışıklıkları, ince çizgileri ve sarkıklığı fark etmeye başlar. Yaşla birlikte meydana gelen hacim kaybı ve gevşeklik sizi yorgun, yıpranmış veya erken yaşlanmış göstererek yaşam kalitenizi etkileyebilir. Kırışıklıkları gidermek, hacmi geri kazandırmak veya cildi yeniden sıkılaştırmak isteyenler için ameliyat her zaman en uygun seçenek olmayabilir.

Geçtiğimiz birkaç on yılda estetik teknikler, geleneksel yüz germe ameliyatının ötesine geçerek estetik iyileştirme için geniş ve invaziv olmayan seçenekleri ortaya çıkardı. İnce çizgilerin yumuşatılmasından çöküntülerin şekillendirilmesine ve kaldırılmasına kadar, bu son derece gelişmiş cerrahi olmayan teknikler, ameliyat için gereken kesinti, yan etkiler veya iyileşme süreci olmadan çarpıcı sonuçlar elde edebilir. Günümüzün teknolojisi ile minimal invaziv yüz germe işleminiz, daha dengeli, tazelenmiş ve ışıltılı bir görünüm kazanmanıza yardımcı olabilir.

İPLE YÜZ GERME

Pek çok kadın ve erkek için gevşek ve sarkmış cilt, yaşlanma sürecinin en rahatsız edici etkilerinden biridir. Cildimizdeki kolajen tükendiğinde, dermal yapı bu temel proteinin ürettiği desteği kaybeder ve bu da cildin pürüzsüz ve esnek dokusunu azaltır. Deri altı dokudaki yağ kaybı ile birleştiğinde yüz hacim kaybeder ve yüz dokusu aşağı doğru hareket etmeye başlayarak çukur veya çökük bir görünüm oluşturur.

İple yüz germe, yüzünüzün şeklini kaldıran ve yeniden tanımlayan minimal invaziv bir işlemdir. Bu tedavide, dermal yapı içinde uzun süreli bir kaldırma sağlayan güvenli, biyouyumlu ve çözünebilir malzemeler olan poliglikolik ve polilaktik asitten yapılmış tıbbi sınıf iplikler kullanılır. İplikler çözüldükçe, kolajen ve elastin üretimini uyarır ve 18 ayı aşabilen doğal, parlak ve genç bir görünüm oluşturur.

İple yüz germe; lokal anestezi altında gerçekleştirilen minimal invaziv bir işlemdir. Bu tedavi ile daha belirgin elmacık kemikler ve daha genç bir görünüm kazanmak için işlem sırasında cildinizde kesikler oluşturulmaz. İşlem sonrasında ise herhangi bir rehabilitasyon süresine ihtiyaç yoktur ve minimum yan etki beklenir. İpler oyuk veya sarkık görünümü azaltırken, aynı zamanda dermal desteği artırmaya ve kalıcı bir iyileşme için gençleştirme etkisini uzatmaya çalışır. İhtiyaçlarınıza ve benzersiz yüz yapınıza göre özelleştirildiğinde ipler, dengeli, güzel ve doğal görünümlü bir sonuç sağlamak için stratejik olarak yerleştirilebilir.

DOLGU VE BOTOKS ENJEKSİYONLARI

Dermal dolgu maddeleri ve kırışıklık önleyici botoks enjeksiyonları, en popüler operasyonlar arasındadır. Ayrıca, dünya çapında en sık uygulanan işlemlerdir. Günümüzde, hastaların her türden cilt sorunlarına ve estetik arzularına hitap etmelerine yardımcı olacak çeşitli enjeksiyonlar bulunmaktadır. Dermal yapıyı güçlendirmeyi ve yüzünüzün şeklini ve dokusunu iyileştirmeyi amaçlayan bir dizi invaziv olmayan enjeksiyon mevcuttur. İhtiyaçlarınıza ve yüz yapınıza göre kişiselleştirilmiş, estetik kaygılarınızı çözmenize ve profilinizi geliştirmenize yardımcı olacak çeşitli dolgu maddeleri seçilebilir.

Kırışıklıkları yumuşatmaktan hacmi geri kazandırmaya kadar, enjeksiyon sistemleri uygulanabilir. Yüz germe ameliyatının etkilerinin yerini almasalar da, hafif ila orta dereceli cilt sorunları olanlar veya belirli yüz özelliklerini geliştirmek isteyenler için oldukça uygundurlar. Hyaluronik asit dolgu maddeleri, alttaki dokuyu güçlendirmek ve cildinizi içten dışa canlandırmak için doğal olarak oluşan bu bileşeni kullanır. Alternatif seçenekler de doğal görünümlü ve uzun süreli bir iyileştirme için kolajen üretimini artırmak, kırışıklıkları en aza indirmek ve yüz hatlarını güçlendirmek için kullanılır.

AMELİYATSIZ YÜZ GENÇLEŞTİRME ESTETİKLERİNİN AVANTAJLARI

İster dudaklara hacim kazandırmak ister orta yüze şekil ve tanım kazandırmak istiyor olun, dolgu maddeleri cerrahi tedavi olmaksızın görünümünüzü gençleştirmek için güvenli bir yol olabilir. Mevcut endişelerinize ve estetik hedeflerinize göre arzu ettiğiniz görünüme hitap eden kişiselleştirilmiş bir plan tasarlanabilir. Enjekte edilebilir maddeler ve son derece deneyimli bir el kombinasyonu ile esnek, genç bir cilt ve tazelenmiş bir görünüme sahip olabilirsiniz.

Günümüzün çeşitli estetik iyileştirme seçenekleriyle, yüz germe ameliyatı artık yaşın etkilerini düzeltmenin tek etkili ve güvenilir yolu değildir. İhtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiş minimal invaziv bir yüz germe, kesinti süresi, iyileşme süresi veya ameliyatla birlikte gelen yan etkiler olmaksızın dönüştürücü iyileştirmeler sağlayabilir.

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