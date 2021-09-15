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Minimalist, yenilikçi ve oldukça performanslı

15.09.2021 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asus VivoBook S14, ince ve hafif tasarımıyla rahatlıkla taşınabilir ve farklı platformlarda, pek çok farklı amaca yönelik olarak performanslı bir şekilde kullanılabilir bir ürün. Gündelik yaşantıda ya da iş ve okul süreçleri için önemli bir yardımcı..

Minimalist, yenilikçi ve oldukça performanslı

VivoBook S14, iş ve okul için ideal bir tercih. Ofis uygulamalarıyla ilgilenirken, bir şeyler izliyorken ya da internette gezinirken oldukça sessiz çalışıyor. Neredeyse hiç ısınmıyor bile. Çoklu işlemler yaptığınızda bile iyi bir performansı var, ki bu önemli bir avantaj.

Cihazda, Adobe Photoshop ve Premier gibi görsel tasarım ve düzenleme programlarını rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. İsterseniz iş ya da okul dünyanızdan fırsat bulduğunuzda, pek çok oyunu oynamak şansınız da var. Örneğin biz, Call of Duty Modern Warfare 3’ü yüksek grafik ayarlarında ve FHD çözünürlükte akıcı bir şekilde deneyimleyebildik. Tabii bu tip güçlü 3D işlemler gerçekleşirken cihazda biraz ısınma oluyor, ama ciddi bir düzeyde değil. Asus, soğutma sistemi tarafında da iyi bir iş çıkarmış diyebiliriz.

Grafik kartı tarafında da Intel’in Iris Xe Graphics çözümünden faydalanılmış. 256GB SSD depolaması bulunan cihaz, ek olarak 8GB LPDDR4X RAM’e sahip.

14 inç değerde bir ekrana sahip

FHD çözünürlük ve 178 derecelik izleme açısı sunan ekran, iyi bir görüntüleme kalitesine sahip. Yeterli bir parlaklık düzeyi var ve istenildiği takdirde uzun süreli kullanımlar için göz konforu modu da aktifleştirilebiliyor.

Ekran tarafında biraz daha detay vermek gerekirse, ekran çerçeve oranı olarak %90’lık başarılı bir değerden de söz edebiliriz. Parlama önleyici bu ekran 400 nit parlaklık değerine sahip.

Asus, bu ürününde de Türkçe karakter destekli tuşlara yer vermiş. Tuşlar genel olarak büyük ve aralarında yeterli boşluklar var. Yumuşak ve sessiz kullanıma imkân sunuyor. Alttan aydınlatma mekanizması da bulunuyor ve ışık seviyesini seçebildiğiniz gibi tamamen kapatabilirsiniz de. Dikkat çekici bir detay olarak, Enter tuşunun sarı çerçeve ile çevrildiğini ve ışık yandığında da güzel bir hava oluşturduğunu söyleyebiliriz.

Ürünün kullanışlı bir dokunmatik pad’i var. Bu pad, aynı zamanda nümerik tuşları da barındırıyor. Bunu istediğiniz zaman aktifleştirebiliyorsunuz.

Pil Performansı

Ürün, hızlı şarj teknolojisine destek veriyor ve gündelik kullanımda sizi yarı yolda bırakmıyor. Type-C adaptörünün de çantanızda rahatlıkla taşınabilecek kadar ufak boyutlarda olduğunu düşünüyoruz. Yani ihtiyacınız olduğunda şarj etme şansınız da var.

İnceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

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