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Minneapolis Belediyesi George Floyd'un ailesine 27 milyon dolar ödeyecek

12.03.2021 23:03 | Son Güncelleme:
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Minneapolis Belediyesi George Floyd'un ailesine 27 milyon dolar ödeyecek

ABD'nin Minneapolis kenti yönetimi, geçen Mayıs ayında polis tarafından öldürülen siyah kurban George Floyd'un ailesine 27 milyon dolarlık tazminat ödemeyi kabul etti.

ABD'nin Minneapolis kenti yönetimi, geçen Mayıs ayında polis tarafından öldürülen siyah kurban George Floyd'un ailesine 27 milyon dolarlık tazminat ödemeyi kabul etti.

Polis memuru Derek Chauvin tarafından diziyle boğazına bastırarak Floyd'u öldürmesi görüntülenmiş ve dünya genelinde protesto eylemlerini tetiklemişti.

Ailenin avukatları, görüntülerin "reddedilemez bir adalet ve değişim talebi" yarattığını söyledi.

Bu arada Chauvin'in cinayetten yargılandığı davada jüri seçim süreci devam ediyor.

29 Mart'ta başlayacak yargılamada 12 jüri üyesinden altısı belirlendi.

Minneapolis Belediye Meclisi'nde 27 milyon dolarlık tazminat anlaşması oybirliğiyle kabul edildi.

Floyd'un ailesinin başlıca avukatı Ben Crump "Dava öncesinde en büyük miktardaki ölüme sebebiyet davası anlaşmasının bir siyah adam için yapılması Siyah yaşamların da değerli olduğuna ve beyaz olmayanlara yönelik polis şiddetinin durması gerektiğine yönelik güçlü bir mesaj yolladı" dedi.

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