Minneapolis Belediyesi’nden George Floyd’un Ailesine Tazminat

ABD’de polis tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybeden siyah George Floyd’un ailesinin Minneapolis Belediyesi’ne açtığı davada taraflar anlaştı. Minneapolis Belediye Meclisi aileye 27 milyon dolar ödeyecek. George Floyd ailesinin avukatı Ben Crump yaptığı yazılı açıklamada, uzlaşmanın medeni haklara ilişkin açılan bir davada yargılama öncesi varılan en büyük anlaşma olduğunu belirtti, bu durumun “Siyahların hayatının önemli olduğuna; siyahlara yönelik polis şiddetinin sona ermesi gerektiğine ilişkin güçlü bir mesaj verdiğini” söyledi. Siyah George Floyd beyaz polis memuru Derek Chauvin’in dizini ensesine dokuz dakika boyunca bastırması sonucu nefessiz kalmış ve 25 Mayıs’ta hayatını kaybetmişti. Floyd’un ölümü Minneapolis başta olmak üzere ABD genelinde zaman zaman şiddet olaylarına dönüşen protesto gösterilerine yol açmıştı. George Floyd’un ailesi Temmuz ayında federal mahkemede Minneapolis Belediyesi’ne, polis memuru Chauvin’e ve diğer üç polise medeni haklar davası açmıştı. Aile polislerin gözaltı sırasında George Floyd’un haklarını ihlal ettiğini; belediyenin de polis teşkilatında aşırı güç kullanılması, ırkçılık ve dokunulmazlığa müsaade ettiğini savunmuştu.

2019 yılında Minneapolis, evinin arkasında yaşanan bir olayla ilgili ihbarda bulunmak üzere 911’i arayan ancak polis tarafından vurulan silahsız Justine Ruszczyk Damond’un ailesine 20 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti. Federal dava kapsamında aile jüri tarafından belirlenmek üzere tazminat talebinde bulunmuştu. Derek Chauvin davasında jüri seçimi Derek Chauvin’in yargılandığı davada ise jüri seçimi devam ediyor. Sanıkla ilgili negatif bir görüşe sahip olduğunu belirten bir jüri üyesi adayı elendi. Derek Chauvin’in George Floyd’un boynuna dizini bastırdığı görüntünün ancak bir kısmını izleyebildiğini söyleyen üniversite öğrencisi kadın jüri üyesi adayı, “Gördüklerim bir insan olarak bana iyi bir izlenim vermedi” dedi. Jüri üyesi adayı davada kendi görüşlerini bir kenara bırakıp gerçek olgulara dayanarak karar verebileceğini söylese de polis memuru Derek Chauvin’in avukatı Eric Nelson jüri üyesi adayının elenmesinden yana hakkını kullandı. Dördüncü güne giren jüri seçiminde şimdiye kadar beşi erkek biri kadın altı jüri üyesi belirlendi. Davaya bakan Hennepin County İlçesi Yargıcı Peter Cahill’ın yaptığı açıklamaya göre, bunların üçü beyaz, biri çok ırklı, biri Latin kökenli, biri de siyah.