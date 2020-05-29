Minneapolis Olayları Sırasında CNN Ekibine Canlı Yayında Gözaltı

ABD’nin Minneapolis kentinde George Floyd’un polis tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösteriler sırasında CNN televizyonunun haber ekibi bir süreliğine gözaltına alındı. CNN ekibi Cuma sabahı serbest bırakıldı.
Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde elleri kelepçeli şekilde yerde yatarken beyaz polis memurunun boğazına diziyle bastırdığı siyah George Floyd’un ölümünün ardından başlayan protestoların üçüncü gecesinde kentteki bir karakol ateşe verilmişti.
Olayları takip etmek üzere sahada bulunan siyah CNN muhabiri Omar Jimenez canlı yayında kelepçelendi ve olay yerinden uzaklaştırıldı. Merkezi Atlanta’da bulunan CNN televizyonu için çalışan bir yapımcı ve bir foto muhabiri de elleri kelepçelenerek götürüldü.
“Kendilerini tanıtmalarına rağmen gözaltına alındılar”
CNN’in kurumsal iletişim biriminin Twitter’dan yaptığı açıklamada “Haber ekibinin kendilerini tanıtmalarına rağmen işlerini yaptıkları için gözaltına alındıkları, bunun da ABD Anayasası güvencesindeki hakların açık bir ihlali olduğu” belirtildi.
Minnesota Eyalet Polisi, Twitter’dan paylaştığı mesajda, gazetecilerin, görevlilerin bölgeyi boşaltıp düzeni yeniden sağlama çalışmaları sırasında gözaltına alınan dört kişi arasında olduğunu belirtti. Açıklamada, “Gazetecilerin medya mensubu olduklarının teyit edilmesinin ardından serbest bırakıldıkları” ifade edildi.
Ulusal Siyah Gazeteciler Derneği, Jimenez’in gözaltına alınmasını kınadı. Twitter’dan paylaşılan açıklamada, “Omar’ın serbest bırakılmasıyla rahatladık, ancak gazeteciliğin bel kemiği olan ve Anayasa güvencesi altında olan hakların açık ihlalinden hala rahatsızız” denildi.
CNN: “Vali özür diledi”
CNN’in, ekibinin gözaltına alınmasına ilişkin haberine göre CNN Başkanı Jeff Zucker, Minnesota Valisi Tim Walz ile görüştü. Haberde, Vali Walz’ın yaşananlardan dolayı özür dilediği ve ekibin derhal serbest bırakılması için çaba sarf ettiğini söylediği belirtildi.
Vali Walz’ın CNN ekibinin gözaltına alınmasını “kabul edilemez” olarak nitelediği, “CNN ekibinin orada bulunma hakkına sahip olduğunu söylediği” kaydedildi.