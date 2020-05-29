Minneapolis Olayları Sırasında CNN Ekibine Canlı Yayında Gözaltı

ABD’nin Minneapolis kentinde George Floyd’un polis tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösteriler sırasında CNN televizyonunun haber ekibi bir süreliğine gözaltına alındı. CNN ekibi Cuma sabahı serbest bırakıldı.

Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde elleri kelepçeli şekilde yerde yatarken beyaz polis memurunun boğazına diziyle bastırdığı siyah George Floyd’un ölümünün ardından başlayan protestoların üçüncü gecesinde kentteki bir karakol ateşe verilmişti.

Olayları takip etmek üzere sahada bulunan siyah CNN muhabiri Omar Jimenez canlı yayında kelepçelendi ve olay yerinden uzaklaştırıldı. Merkezi Atlanta’da bulunan CNN televizyonu için çalışan bir yapımcı ve bir foto muhabiri de elleri kelepçelenerek götürüldü.

“Kendilerini tanıtmalarına rağmen gözaltına alındılar”

CNN’in kurumsal iletişim biriminin Twitter’dan yaptığı açıklamada “Haber ekibinin kendilerini tanıtmalarına rağmen işlerini yaptıkları için gözaltına alındıkları, bunun da ABD Anayasası güvencesindeki hakların açık bir ihlali olduğu” belirtildi.