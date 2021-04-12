Minneapolis Polisi Yine Bir Siyahı Vurdu Protestolar Başladı

ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kenti yakınında 20 yaşındaki bir siyahın polis tarafından trafikte durdurulması ve vurularak öldürülmesinden sonra protesto eylemleri başladı. Polis kalabalığa gözyaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etti. Minneapolis'in banliyölerinden Brooklyn Center'daki eylemler, George Floyd'u öldürmekle suçlanan eski polis memuru Derek Chauvin'in Pazartesi günkü duruşmasının yapılacağı mahkeme binasına sadece 16 kilometre uzaklıkta patlak verdi. Pazar gecesi Brooklyn Center Polis Teşkilatı binasının dışında konuşlanan polis, göstericilere plastik mermi ve kimyasallarla müdahale etti. Göstericiler polise taş, çöp ve su şişeleri fırlattı. Brooklyn Center Belediye Başkanı Mike Elliott, Pazartesi sabah 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti. Bölge Eğitim Müdürlüğü de ”tedbir” amacıyla Pazartesi günü derslerin yüz yüze yerine online olarak yapılmasına karar verildiğini bildirdi. Minnesota Valisi Tim Walz ve ailesi, öldürülen siyahın 20 yaşındaki Daunte Wright olduğunu açıkladı. Vali Walz, yaptığı açıklamada, "eyaletin bir başka siyahın hayatının polis tarafından sona erdirilmesinin acısını yaşarken" yeni patlak veren eylemleri yakından takip ettiğini söyledi.

Minnesota Kamu Güvenliği Daire Şefi John Harrington, düzenlediği basın toplantısında, Pazar gece geç saatlerde Brooklyn Center Polis Teşkilatı etrafında toplanan 100 ila 200 göstericinin polise ellerindeki nesneleri fırlattığını söyledi. Göstericiler, daha sonra polis tarafından dağıtıldı. Polise ve yerel basında çıkan haberlere göre bir başka protestocu grup, bir alışveriş merkezinde yaklaşık 20 işyerine saldırdı, bazı işyerleri yağmalandı.

Polis karşıtı göstericiler, son günlerde, George Floyd'u öldürmekle suçlanan eski polis memuru Derek Chauvin'in üçüncü haftasına giren ceza davası nedeniyle Minneapolis'te protesto eylemleri düzenliyor. Polis tarafından vurularak öldürülen Daunte Wright'ın annesi Katie Wright, Pazar öğleden sonra oğlundan bir telefon aldığını, oğlunun telefonda kendisine, otomobilinin dikiz aynasına asılı koku nedeniyle polis tarafından trafikte durdurulduğunu söylediğini anlattı. Otomobillerin dikiz aynasına koku aksesuarı takmak, Minneapolis eyaleti yasaları uyarınca yasak. Anne Wright, telefonda, polisin oğluna aracından çıkmasını söylediğini duyduğunu belirtti.