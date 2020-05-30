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"Minneapolis'e Süratle Asker Gönderebiliriz"

30.05.2020 22:47 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump Cumartesi sabahı yaptığı açıklamalardan birinde, Minneapolis’teki protestolara müdahale için gerekirse ordunun "çok süratle" kentte askerler konuşandırabileceğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump Cumartesi sabahı yaptığı açıklamalardan birinde, Minneapolis’teki protestolara müdahale için gerekirse ordunun "çok süratle" kentte askerler konuşandırabileceğini söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) nadir attığı bir adımı atarak askeri polis birliklerine Minneapolis’e konuşlanmak için hazır olmaları emrini verdiği bilgisi verilmişti. Edinilen bilgiye göre, Kuzey Carolina’daki Fort Bragg Üssü ve New York’taki Fort Drum üssünde bulunan birliklere, emir geldiği takdirde birkaç saat içinde bölgeye konuşlanmaya hazır olmaları talimatı verildi. Haberlere göre, Colorado’daki Fort Carson ve Kansas’taki Fort Riley üslerindeki askerlerden de 24 saat içinde hazır olmaları istendi.

Başkan Trump da, yardım talebi geldiği takdirde, "ordumuzu oraya çok süratle konuşlanabiliriz" dedi.

Pentagon’dan askerlere "hazır olun" talimatı

Pentagon da yaptığı yazılı açıklamada, Minnesota valisinden talep geldiği takdirde askeri birimlere 4 saat içinde hazır olmaları talimatı verildiğini bildirdi.

Sözcü Jonathan Hoffman açıklamasında, Minnesota valisinden henüz Minnesota eyaleti ulusal muhafızları ya da eyaletin güvenlik güçlerine deste için ilave asker talebinin gelmediğini de belirtti.

"Radikaller ve dış provokatörler"

Öte yandan, ABD Adalet Bakanı William Barr da kameralar önünde yaptığı açıklamada, George Floyd’un ölümünü protesto için farklı kentlerde düzenlenen gösterilerin "dışarıdan radikaller ve provokatörler" tarafından gasp edildiğini söyledi.

Barr, "Dışarıdan radikal ve provokatör gruplar durumu kendi ayrı şiddet gündemleri için suistimal ediyorlar. Şiddet içeren ayaklanmalara katılmak ve tahrik etmek içn eyalet sınırlarını geçmek ya da eyalet tesislerini kullanmak federal suç ve bu yasaları uygulayacağız" diye konuştu.

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