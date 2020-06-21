Minneapolis’te 1 Ölü 11 Yaralı

Amerika'nın Minneapolis kentinde açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. Polis tarafından yapılan açıklamada yaralanan 11 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

Kent George Floyd’un gözaltına alınırken yaşamını yitirmesiyle bir süredir dünya kamuoyunun gündeminde.

Olayın bununla ilgisini gösteren bir belirtisi olmadığı kaydedildi.

Olayla ilgili herhangi bir şüphelinin yakalanmadığı da belirtildi.

Seattle’da bir kişi hayatını kaybetti

Bu arada Seattle kentinde polis şiddetini protesto edenlerin işgal ettiği bölgede 19 yaşında bir genç açılan ateşte hayatını kaybetti, bir diğer kişi de yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis yaralının durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Polis şüpheli ya da şüphelilere ait bir tarifin ellerinde olmadığını belirtiyor.

8 Haziran’dan bu yana protestocular polisin bulunmadığı bölgede yer alıyor.

Başkan Donald Trump söz konusu protestocuları eleştirmiş, Seattle’ı geri alacaklarını kaydetmişti.

