HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Minneapolis’te 1 Ölü 11 Yaralı

Minneapolis’te 1 Ölü 11 Yaralı

21.06.2020 15:03 | Son Güncelleme

Minneapolis kentinde açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. Polis tarafından yapılan açıklamada yaralanan 11 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi

Minneapolis’te 1 Ölü 11 Yaralı

Amerika'nın Minneapolis kentinde açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. Polis tarafından yapılan açıklamada yaralanan 11 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

Kent George Floyd’un gözaltına alınırken yaşamını yitirmesiyle bir süredir dünya kamuoyunun gündeminde.

Olayın bununla ilgisini gösteren bir belirtisi olmadığı kaydedildi.

Olayla ilgili herhangi bir şüphelinin yakalanmadığı da belirtildi.

Seattle’da bir kişi hayatını kaybetti

Bu arada Seattle kentinde polis şiddetini protesto edenlerin işgal ettiği bölgede 19 yaşında bir genç açılan ateşte hayatını kaybetti, bir diğer kişi de yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis yaralının durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Polis şüpheli ya da şüphelilere ait bir tarifin ellerinde olmadığını belirtiyor.

8 Haziran’dan bu yana protestocular polisin bulunmadığı bölgede yer alıyor.

Başkan Donald Trump söz konusu protestocuları eleştirmiş, Seattle’ı geri alacaklarını kaydetmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREbru Şallı ile Uğur Akkuş'un moral tatiliEbru Şallı ile Uğur Akkuş'un moral tatili
Trump'tan şaşırtan talimat! 'Testleri yavaşlatın'Trump'tan şaşırtan talimat! 'Testleri yavaşlatın'
2020 DGS başvurusu için son saatler!2020 DGS başvurusu için son saatler!

En Çok Okunan Haberler

Saygı Öztürk'ten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt

Saygı Öztürk'ten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt

Pankart tepkisine Eren Bülbül'lü yanıt

Pankart tepkisine Eren Bülbül'lü yanıt

MAK anket sonuçlarını açıkladı! İşte dikkat çeken sonuçlar

MAK anket sonuçlarını açıkladı! İşte dikkat çeken sonuçlar

Evlilik teklifi kabusa döndü: Yaralılar var

Evlilik teklifi kabusa döndü: Yaralılar var

Selülit ve kilo haberlerine bikinili yanıt!

Selülit ve kilo haberlerine bikinili yanıt!

81 ilde yarın başlıyor! İşte maske takmamanın cezası

81 ilde yarın başlıyor! İşte maske takmamanın cezası

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Timsahın yuttuğu kadını böyle kurtarmaya çalıştılar!

Timsahın yuttuğu kadını böyle kurtarmaya çalıştılar!

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Guaido'dan ilginç iddia: Hafter'in uçağı Caracas'a indi

Guaido'dan ilginç iddia: Hafter'in uçağı Caracas'a indi

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Diğer Haberler
21 Haziran güneş tutulması mest etti! Ateş çemberini görmek için tüm dünya kilitlendi

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Koronavirüs aşısında son dakika gelişmesi! Reuters duyurdu

Koronavirüs aşısında son dakika gelişmesi! Reuters duyurdu

Trump'tan şaşırtan talimat! 'Testleri yavaşlatın'

Trump'tan şaşırtan talimat! 'Testleri yavaşlatın'

ABD’nin Minneapolis kentinde silahlı saldırı: 1 ölü, 11 yaralı

ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Brezilya, Meksika ve Hindistan'da korkutan koronavirüs ölümleri

Üç ülkede korkutan tablo! Giderek kötüleşiyor

Halkbank davasına da bakmıştı! Trump Geoffrey Berman'ı görevden aldı

Halkbank davasına da bakmıştı! Trump görevden aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.