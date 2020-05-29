HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Minneapolis'te gözaltına alınan CNN ekibi serbest

Minneapolis'te gözaltına alınan CNN ekibi serbest

29.05.2020 18:21 | Son Güncelleme

ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddetine karşı devam eden protestolarda CNN'in canlı yayın ekibi gözaltına alındı.

Minneapolis'te gözaltına alınan CNN ekibi serbest

Ekip kısa bir süre sonra serbest bırakıldı, ancak CNN yönetimi gözaltılara sert tepki gösterdi.ABD'nin büyük kentlerinden Minneapolis'te Afroamerikalı George Floyd'ın polis tarafından öldürülmesine karşı başlayan protesto gösterileri devam ediyor. Gösterilerin şiddetlenmesi nedeniyle kentte acil durum ilan edilirken kentten canlı yayın yapan CNN ekibi de polisin müdahalesiyle karşılaştı.

CNN muhabiri Omar Jimenez ve birlikte çalıştığı canlı yayın ekibi bağlantı yaptıkları sırada gözaltına alındı. Jimenez ve diğer üç kişinin birkaç saat sonra serbest bırakıldığı açıklandı.

Ekibin gözaltına alınmasına sert tepki gösteren CNN yönetimi, bu gözaltıları basın özgürlüğünü engelleme girişimi olarak nitelendirdi. CNN'nin internet sitesine yayınlanan açıklamada, aynı bölgede görev yapan beyaz CNN muhabiri Josh Campell'e polisin saygılı davrandığı ve tutuklamadığı ifadelerine de yer verdi.

Ekranlara yansıyan görüntülere göre, polisin Jimenez'in arkasından ittiği ve ekibiyle birlikte bulundukları yeri değiştirmeleri isteniyor. Jimenez de polise "Nereye istiyorsanız gidebiliriz. Şu anda canlı yayındayız. Biz dört kişiyiz, biz bir ekibiz" ifadelerini kullanıyor. Ardında ise ekip gerekçe gösterilmeksizin gözaltına alınıyor.

Polisin ekibe müdahalesine tanık olan stüdyodaki CNN moderatörü de yayın sırasında "Böyle bir şey daha önce görmedim" diyerek tepkisini dile getirdi.

Jimenez ve ekibi, göstericilerin bir binayı ateşe verdikleri yerden canlı yayın yapmaya çalışıyordu. Canlı yayınlanan görüntülerde gaz maskeli, kasklı ve ellerinde cop olan çok sayıda polis olduğu görülüyor.

Kentte acil durum ilan edildi

Öte yandan kentte protestolar devam ediyor. Olayların kontrol dışına çıkması üzerine kentte acil durum ilan edildi ve Minnesota Valisi Tim Walz bir kararnameyle Ulusal Muhafızları devreye soktuğunu açıkladı.

Salı günü sosyal medyada yayılan video görüntülerinde beyaz bir polis memurunun, gözaltına aldığı ve polis otosu yanında yere yatırdığı George Floyd'un boynuna diziyle bastırması ve siyahi vatandaşın "Nefes alamıyorum" sözlerine rağmen devam etmesi infiale yol açmıştı. 43 yaşındaki Floyd, olayın ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken dört polis memuru görevden alınmıştı.

dpa,AFP/HS,JD

©️ Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKerem Bürsin'den Demet Özdemir açıklamasıKerem Bürsin'den Demet Özdemir açıklaması
ABD'de koronavirüs bilançosu açıklandı!ABD'de koronavirüs bilançosu açıklandı!
Sadece 74 dakika yaşadı, organları umut olduSadece 74 dakika yaşadı, organları umut oldu

En Çok Okunan Haberler

Bomba itiraf! 'Ondan çocuk yapardım'

Bomba itiraf! 'Ondan çocuk yapardım'

1 Haziran'da neler değişecek? İşte ayrıntılar

1 Haziran'da neler değişecek? İşte ayrıntılar

HSK'dan duruşma tarihleriyle ilgili flaş açıklama

HSK'dan duruşma tarihleriyle ilgili flaş açıklama

Camiler ibadete kapılarını yeniden açtı

Camiler ibadete kapılarını yeniden açtı

Berna Laçin'in kreş paylaşımına Bakan Selçuk'tan yanıt geldi

Berna Laçin'in kreş paylaşımına Bakan Selçuk'tan yanıt geldi

O ilimizden korkutan haber! Vaka sayısı yeniden artışa geçti

O ilimizden korkutan haber! Vaka sayısı yeniden artışa geçti

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Pakistan’da düşen uçağın pilotu 3 uyarıyı dikkate almamış

Pakistan’da düşen uçağın pilotu 3 uyarıyı dikkate almamış

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Atmosferdeki patlama Suriye'deki 13 bin yıllık köyü yok etti

Atmosferdeki patlama Suriye'deki 13 bin yıllık köyü yok etti

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

Diğer Haberler
Havada tehlikeli gerilim! İki ülke karşı karşıya geldi

Havada tehlikeli gerilim! İki ülke karşı karşıya geldi

Azerbaycan’da Covid-19 vaka sayısında rekor artış

Azerbaycan’da Covid-19 vaka sayısında rekor artış

Güney Kore'de okullar yeniden kapatıldı!

Güney Kore'de okullar yeniden kapatıldı!

ABD'de koronavirüs bilançosu açıklandı!

ABD'de koronavirüs bilançosu açıklandı!

Korkunç: Koronavirüsün sona ermesi için bir kişiyi kurban etti

Korkunç: Koronavirüsün sona ermesi için bir kişiyi kurban etti

Protestolar ülke genelinde kaosa dönüştü!

Protestolar ülke genelinde kaosa dönüştü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.