Minneapolis'te gözaltına alınan CNN ekibi serbest

Ekip kısa bir süre sonra serbest bırakıldı, ancak CNN yönetimi gözaltılara sert tepki gösterdi.ABD'nin büyük kentlerinden Minneapolis'te Afroamerikalı George Floyd'ın polis tarafından öldürülmesine karşı başlayan protesto gösterileri devam ediyor. Gösterilerin şiddetlenmesi nedeniyle kentte acil durum ilan edilirken kentten canlı yayın yapan CNN ekibi de polisin müdahalesiyle karşılaştı.

CNN muhabiri Omar Jimenez ve birlikte çalıştığı canlı yayın ekibi bağlantı yaptıkları sırada gözaltına alındı. Jimenez ve diğer üç kişinin birkaç saat sonra serbest bırakıldığı açıklandı.

Ekibin gözaltına alınmasına sert tepki gösteren CNN yönetimi, bu gözaltıları basın özgürlüğünü engelleme girişimi olarak nitelendirdi. CNN'nin internet sitesine yayınlanan açıklamada, aynı bölgede görev yapan beyaz CNN muhabiri Josh Campell'e polisin saygılı davrandığı ve tutuklamadığı ifadelerine de yer verdi.

Ekranlara yansıyan görüntülere göre, polisin Jimenez'in arkasından ittiği ve ekibiyle birlikte bulundukları yeri değiştirmeleri isteniyor. Jimenez de polise "Nereye istiyorsanız gidebiliriz. Şu anda canlı yayındayız. Biz dört kişiyiz, biz bir ekibiz" ifadelerini kullanıyor. Ardında ise ekip gerekçe gösterilmeksizin gözaltına alınıyor.