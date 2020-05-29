Minneapolis'te Irksal Gerginlik ve Şiddet Üçüncü Gece de Sürdü

Minnesota eyaletindeki Minneapolis'te silahsız bir siyahın beyaz polis memuru tarafından göz altına alınırken soluksuz bırakılarak öldürülmesi üzerine patlak veren ırksal gerginlikler ve kundaklama, yağma ve vandalizm içerikli şiddet eylemleri dün gece de devam etti.

Perşembe gece geç saatlerde Minnesota eyaletinin en büyük kenti olan Minneapolis'te protestocuların bir polis karakolunu ateşe vermesi üzerine kentin belediye başkanı, polisin karakoldan çekilmesi talimatı verdi.

Minnesota Valisi Tim Walz, George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinden sonraki iki gece üst üste yaşanan şiddet olaylarından sonra kentte asayişi sağlamak için görevlendirdiği Ulusal Muhafız birlikleriyse dünü gözlerden uzak geçirdi.

Trump’tan şiddet imalı tweet

Öte yandan Başkan Trump, dün gece geç saatlerde paylaştığı Twitter mesajında ''iradesiz'' belediye başkanının asayişi sağlamayı başaramaması durumunda ''işi bitirmek için'' Ulusal Muhafız birliklerini göndermeyi düşüneceğini yazarak şiddete başvurmak gerekebileceğini ima etti.