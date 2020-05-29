Minneapolis'te Irksal Gerginlik ve Şiddet Üçüncü Gece de Sürdü

Minnesota eyaletindeki Minneapolis'te silahsız bir siyahın beyaz polis memuru tarafından göz altına alınırken soluksuz bırakılarak öldürülmesi üzerine patlak veren ırksal gerginlikler ve kundaklama, yağma ve vandalizm içerikli şiddet eylemleri dün gece de devam etti.
Perşembe gece geç saatlerde Minnesota eyaletinin en büyük kenti olan Minneapolis'te protestocuların bir polis karakolunu ateşe vermesi üzerine kentin belediye başkanı, polisin karakoldan çekilmesi talimatı verdi.
Minnesota Valisi Tim Walz, George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinden sonraki iki gece üst üste yaşanan şiddet olaylarından sonra kentte asayişi sağlamak için görevlendirdiği Ulusal Muhafız birlikleriyse dünü gözlerden uzak geçirdi.
Trump’tan şiddet imalı tweet
Öte yandan Başkan Trump, dün gece geç saatlerde paylaştığı Twitter mesajında ''iradesiz'' belediye başkanının asayişi sağlamayı başaramaması durumunda ''işi bitirmek için'' Ulusal Muhafız birliklerini göndermeyi düşüneceğini yazarak şiddete başvurmak gerekebileceğini ima etti.
Trump, mesajında, ''Zorluk çıkarsa kontrolu ele alacağız, ama yağma başlarsa silahlar da konuşmaya başlar'' ifadelerini kullandı.
46 yaşındaki siyah vatandaş George Floyd'un tutuklanması, bir görgü tanığının olayı cep telefonunun kamerasıyla kayda alması üzerine sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntüler, beyaz polis memurunun Floyd'un ensesine diziyle bastırdığını, Floyd'unsa inleyerek ''Lütfen, nefes alamıyorum'' dediğini gösteriyor.
Bir dükkanda sahte parayla ödeme yapmakla suçlanan Floyd'un ölümüyle ilgisi olan dört polis memuru görevden alınmasına rağmen kentte yaşanan sosyal çalkantı dinmedi.
Protesto gösterileri yayılıyor
Çarşamba Los Angeles, Perşembe ise Colorado eyaletindeki Denver'da patlak veren olaylar iki kentte de trafiğin felç olmasına yol açtı. Arizona eyaletindeki Phoenix'te protestocular, Belediye Meclisi'nde zırhlı polisle yüzleşti.
Perşembe gecesi Minneapolis'te yaşanan şiddet eylemleri, komşu St. Paul'a da sıçradı. Protestocular St. Paul'da da farklı noktaları ateşe verdi.
Çarşamba gecesi kendilerine taş atan göstericilerle yüzleşen zırhlı polis, dün geceyse eylemlerin merkez üssü haline gelen Üçüncü Bölge karakolu civarından uzak durdu.
Polisin karakolun çatısından attığı göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi nedeniyle kısa süreliğine geri çekilen protestocular daha sonra yeniden bir araya gelerek karakola saldırdı ve polis geri çekilirken binayı ateşe verdi.
Ulusal Muhafız birlikleri ve itfaiyeciler olaya müdahale etmedi. Daha sonra protestocuların karakolun çatısına çıktığı, yüzlerce kişilik kalabalığın karakolun etrafında saatlerce vakit geçirdiği ve alevleri suntalarla beslediği gözlendi.
Belediye başkanından Trump’a ‘biz çok güçlüyüz’ mesajı
Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, sabah erken saatlerde düzenlediği basın brifinginde, karakolu boşaltma kararını savundu ve kararı, olayların ''hem polis memurları hem de kamuoyuna karşı açık tehdit'' oluşturması nedeniyle aldığını kaydetti.
Belediye Başkanı Frey, Başkan Trump'ın Twitter paylaşımına ilişkin soruya ise ''İradesizlik, kendi eylemlerinizin sorumluluğunu almayı reddetmektir. Donald Trump'ın Minneapolis'in kudreti hakkında en ufak bir fikri yok. Biz çok güçlüyüz'' şeklinde yanıt verdi.
Minnesota Ulusal Muhafız Birliği ise Minneapolis ve civarına itfaiyecilere güvenlik desteği vermek için 500 asker gönderdi.
Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, askerlerin çoğunun Corona pandemisi sırasında öncelikli hizmet veren banka, market, eczane ve diğer iş yerlerinin yağmalanmasını engellemeye çalışan polise ek olarak takviye güç sağladığını söyledi.
Minneapolis'te karakol dışında birkaç bina ve bir otomobil de ateşe verildi. Aralarında alkollü içki satan bir dükkan ve indirimli satış yapan bir mağazanın da bulunduğu birkaç iş yeri yağmalandı. İtfaiyeye göre kentte Çarşamba gecesi 16 bina kundaklanmıştı.
George Floyd'un ölümüne ilişkin soruşturma yürüten Adalet Bakanlığı, Federal Soruşturma Dairesi (FBI), savcılar ve diğer ilgili kurumlar kamuoyuna sükunet çağrısı yaptı ve soruşturmanın kapsamlı olacağı konusunda söz verdi.