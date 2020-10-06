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Minsk Grubu’ndan Dağlık Karabağ için Ateşkes Çağrısı

06.10.2020 00:40 | Son Güncelleme

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde kurulan Minsk Grubu’nun eş-başkanları Fransa, Rusya ve ABD tarafından yapılan ortak açıklamada Dağlık Karabağ için ateşkes çağrısı yapıldı

Minsk Grubu’ndan Dağlık Karabağ için Ateşkes Çağrısı

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde kurulan Minsk Grubu’nun eş-başkanları Fransa, Rusya ve ABD tarafından yapılan ortak açıklamada Dağlık Karabağ için ateşkes çağrısı yapıldı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransa Dışişleri Bakanı Yves Le Drian ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından imzalanan metinde Dağlık Karabağ bölgesinin içinde ve dışında gerilimin daha önce görülmediği kadar tehlikeli biçimde tırmanması en sert şekilde kınandı.

Açıklamada bakanlar, Dağlık Karabağ çatışma bölgesi dışında Azerbaycan ve Ermenistan’a ait topraklarda ve çatışmaların yaşandığı temas hattı boyunca sivillerin bulunduğu merkezleri hedef aldığı iddia edilen son saldırıları koşulsuz olarak kınadıklarını bildirdi. Açıklamada, bu tür saldırıların orantısız doğasının bölgenin istikrarı için kabul edilemez bir tehdit oluşturduğu kaydedildi.

1 Ekim’de Minsk Grubu’nun eş başkanı olan üç ülkenin liderlerinin yaptığı açıklamanın da hatırlatıldığı metinde, çatışmanın tarafı olan ülkelere acil ve koşulsuz ateşkes çağrısı yapıldı. Minsk grubunun eş başkanı olan ülkelerin AGİT ve uluslararası toplum tarafından kendilerine verilen yetkileri tam kapasiteyle kullanma konusunda kararlı oldukları bildirildi. Bu kapsamda Minsk ülkelerinin taraflarla iletişime devam edecekleri belirtilen açıklamada, taraflara mevcut prensipler ve uluslararası belgeler çerçevesinde anlaşma sürecini başlatmaları çağrısı yapıldı.

Azerbaycan ve Dağlık Karabağ'daki Ermeni güçler arasındaki çatışmalar 27 Eylül tarihinde yeniden patlak vermişti. Uluslararası arenada bağımsız olarak tanınmayan Dağlık Karabağ, Sovyetler Birliği'nin 1991 yılında dağılmasından bu yana Azerbaycan ve Ermenistan arasında çatışma odağı olmaya devam ediyor.

Dokuz gündür süren çatışmalar, 1990'lı yıllarda patlak veren ve 30 bin kişinin ölümüne neden olan savaştan bu yana yaşanan en şiddetli gerilim. Son çatışmalar, Azeri petrolünü ve doğalgazını dünya piyasalarına taşıyan boru hatlarının bulunduğu Güney Kafkasya'nın istikrarına ilişkin kaygıları da derinleştiriyor.

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