Minsk Grubu’ndan Dağlık Karabağ için Ateşkes Çağrısı

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde kurulan Minsk Grubu’nun eş-başkanları Fransa, Rusya ve ABD tarafından yapılan ortak açıklamada Dağlık Karabağ için ateşkes çağrısı yapıldı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransa Dışişleri Bakanı Yves Le Drian ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından imzalanan metinde Dağlık Karabağ bölgesinin içinde ve dışında gerilimin daha önce görülmediği kadar tehlikeli biçimde tırmanması en sert şekilde kınandı.

Açıklamada bakanlar, Dağlık Karabağ çatışma bölgesi dışında Azerbaycan ve Ermenistan’a ait topraklarda ve çatışmaların yaşandığı temas hattı boyunca sivillerin bulunduğu merkezleri hedef aldığı iddia edilen son saldırıları koşulsuz olarak kınadıklarını bildirdi. Açıklamada, bu tür saldırıların orantısız doğasının bölgenin istikrarı için kabul edilemez bir tehdit oluşturduğu kaydedildi.

1 Ekim’de Minsk Grubu’nun eş başkanı olan üç ülkenin liderlerinin yaptığı açıklamanın da hatırlatıldığı metinde, çatışmanın tarafı olan ülkelere acil ve koşulsuz ateşkes çağrısı yapıldı. Minsk grubunun eş başkanı olan ülkelerin AGİT ve uluslararası toplum tarafından kendilerine verilen yetkileri tam kapasiteyle kullanma konusunda kararlı oldukları bildirildi. Bu kapsamda Minsk ülkelerinin taraflarla iletişime devam edecekleri belirtilen açıklamada, taraflara mevcut prensipler ve uluslararası belgeler çerçevesinde anlaşma sürecini başlatmaları çağrısı yapıldı.