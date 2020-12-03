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Minsk Grubu’ndan Karabağ Açıklaması

03.12.2020 19:02 | Son Güncelleme:
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Minsk Grubu’ndan Karabağ Açıklaması

Üç ülke, sorunun kalıcı çözümü için bir an önce Minsk Grubu eş-başkanlığı zemininde müzakerelerin başlaması ve tüm paralı yabancı askerlerin bölgeyi terketmesini istedi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun, Rusya'nın himayesinde Azerbaycan ve Ermenistan'ın 9 Kasım'da imzaladığı ateşkes anlaşmasını desteklediklerini açıkladı. Üç ülke, sorunun kalıcı çözümü için bir an önce Minsk Grubu eş-başkanlığı zemininde müzakerelerin başlaması ve tüm paralı yabancı askerlerin bölgeyi terketmesini istedi.

Dağlık Karabağ krizinin çözümü için kurulan Minsk Grubu’nun eş başkanı konumundaki üç ülke, yayınladıkları ortak açıklamada, Ermenistan ve Azerbaycan'a, Dağlık Karabağ ve çevresindeki bölgelerde 9 Kasım bildirisi kapsamındaki yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmeye devam etmeleri çağrısında bulundu. Rusya’nın, düşmanlıkların yeniden başlamaması için Azerbaycan ve Ermenistan ile anlaşarak aldığı önlemlerin öneminin altını çizen açıklama "Tüm yabancı paralı askerlerin bölgeden derhal ve tamamen ayrılmaya ve tüm tarafları bu süreci kolaylaştırmaya" çağırdı.

Üç ülke temsilcileri, Ermenistan ve Azerbaycan'a, özellikle savaş esirlerinin değişimi ve cenazelerin ülkelerine geri gönderilmesiyle ilgili olarak, uluslararası insani hukukun gereklerine saygı gösterme yükümlülüklerini hatırlattı. En son çatışmalar dahil olmak üzere, Dağlık Karabağ'daki ihtilaf nedeniyle yerlerinden edilenlerin güvenli bir şekilde insanlık onuruna uygun, gönüllü ve sürdürülebilir geri dönüş koşullarının sağlanmasının öneminin altını çizdi. Dağlık Karabağ ve çevresindeki tarihi ve dini mirasın korunmasının önemini vurguladı. Azerbaycan ve Ermenistan'ı, bu alanlardaki yükümlülüklerini yerine getirmek için ilgili uluslararası kuruluşlarla tam işbirliği yapmaya ve insani yardım erişimine izin vermeye çağırdı.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Eş-başkan ülkeler

Ermenistan ve Azerbaycan'ı, Minsk Grubu eş-başkanı ülkelerin himayesinde kalıcı ve uygulanabilir bir barış anlaşması müzakere etmek için, mevcut ateşkes anlaşmasından faydalanmaya çağırmaktadır.
Bu bağlamda, tarafları, mümkün olan en kısa sürede, eş-başkan ülkeleri bölgede karşılamaya ve çözülmemiş tüm sorunları çözmek için, belirlenecek bir takvimle, kapsamlı müzakerelere girişmeye çağırmaktadır.
AGİT Minsk Grubu eş-başkanları, anlaşmazlıkları çözmek için güç veya tehdit kullanımına karşı güçlü muhalefetlerini yinelemektedir.
Ermenistan ve Azerbaycan'ın bilinen tüm temel ilke ve unsurlarına uygun olarak, bu çatışmada ortaya çıkan tüm önemli meselelerin, kapsamlı ve kalıcı bir şekilde çözülmesi lehine tutumlarını teyit eder.

Açıklamada Minsk Grubu üyelerinin bölgede barış, istikrar ve refahı teşvik etmek için uzun süredir sürdürdükleri çabalarına dayanarak, bu hedefe ulaşma konusunda kararlı olduğu da dile getirildi.

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