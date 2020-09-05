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Minsk’te üniversite öğrencilerinden protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 15:54 | Son Güncelleme

Belarus’un başkenti Minsk’te bu kez üniversite öğrencileri protesto eylemi gerçekleştirdi.Belarus’ta Devlet Başkanlığı seçimlerini Alexander Lukashenko’nun kazanmasının ardından ülke genelinde başlayan eylemler devam ediyor.

Belarus’un başkenti Minsk’te bu kez üniversite öğrencileri protesto eylemi gerçekleştirdi.
Belarus’ta Devlet Başkanlığı seçimlerini Alexander Lukashenko’nun kazanmasının ardından ülke genelinde başlayan eylemler devam ediyor. Başkent Minsk bu kez öğrencilerin protestosuna ev sahipliği yapıyor. Minsk sokaklarında bir araya gelen üniversite öğrencileri, Özgürlük Caddesinde toplandı. Hükümet karşıtı slogan atan öğrenciler, izinsiz toplandıkları gerekçesiyle polis tarafından durduruldu. Öğrencilere öğretmenlerinden de destek geldi. Öğretmenler, “Biz öğrencilere konuşmalarını, siz susmalarını öğretiyorsunuz”, “Öğrencilerimizle gurur duy” yazılı pankartlar taşıdı.
Polis tarafından gözaltıların yapıldığı ifade edilirken, kaç öğrencinin gözaltına alındığı açıklanmadı.

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