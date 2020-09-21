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'Mıntıka temizliği' hastası Murat Bayar trafik kazasında öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 14:49 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta askerden kalma mıntıka temizliği hastalığına yakalanan Murat Bayar trafik kazasında öldü.

'Mıntıka temizliği' hastası Murat Bayar trafik kazasında öldü

Zonguldak'ta geçtiğimiz günlerde Alaplı Mollabey ile Aşağıdağ köy arasında meydana gelen kazada, Mehmet Çakan, idaresindeki patpat seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Olayda Murat Bayar, Aziz Demirci ile sürücü Mehmet Çakan yaralandı.

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TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

'Çöp adam' lakabı ile tanınan 46 yaşındaki Murat Bayar, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Askerde mıntıka temizliği yaparken, üst devrelerinden gördüğü baskı ile yerden çöp toplaması, Bayar'ın sivil hayatta bir takıntısına dönüşmüştü. Her sabah çöp toplamak için dışarı çıkan Bayar, 'Mıntıka temizliği hastalığı' nedeniyle de evlenecek eş bulamadığı için 18.01.2017 yılında ulusal medyada konu olmuştu.

25 YIL BOYUNCA MÜCADELE ETTİ

18 yaşında evde ve yolda gördüğü takvim yaprakları ile gazete gibi kağıtları toplamaya başlayan Murat Bayar; 25 yıl boyunca bu hastalıkla mücadele etti.

Kaynak: İHA

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