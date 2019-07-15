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MİNYATÜR ARABA KOLEKSİYONU ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA 

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 12:06 | Son Güncelleme

BEYKOZ'da evlere hırsızlığa giren 2 şüpheli polis ekiplerinin çalışması sonucu 2 gün sonra yakalandı.

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL,(DHA)- BEYKOZ'da evlere hırsızlığa giren 2 şüpheli polis ekiplerinin çalışması sonucu 2 gün sonra yakalandı. Şüphelilerin çaldıkları eşyaları kucaklarında götürdükleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızlar evde bulunan 9 parçadan oluşan minyatür araba koleksiyonunu da çalmaları dikkat çekti.
Olay, Beykoz Anadolu Hisar Mahallesi'nde 2 Temmuz Salı günü gerçekleşti. Akşam saatlerinde iki şüpheli bir eve girerek 2 adet dizüstü bilgisayar, telefon ve LCD ekran televizyonu kucaklayarak çaldı. Şüphelilerin kucaklarında götürdüğü televizyon ve bilgisayarla olay yerinden yaya olarak uzaklaşma anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri kimlik tespiti yaptı. Şüpheliler Bayram K. (43), Mehmet K. (19) polis ekiplerinin çalışmalarının ardından 2 gün sonra Kavacık Mahallesi'nde yakalandı. Şüphelilerin ev aramasında hırsızlık olayında çaldıkları düşünülen televizyon, cep telefonu ve 2 adet dizüstü bilgisayar ekipler tarafından bulundu. Şüpheliler ayrıca girdikleri evdeki 9 parçadan oluşan minyatür araba koleksiyonu da yapılan aramalarda evde bulundu.
Bayram K.'nın hırsızlık ve tehdit suçundan aranması olduğu öğrenilirken, şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:
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-GÜVENLİK KAMERASI
-Şüphelilerin ellerindeki malzemelerle geçişi
-Ele geçirilen malzemeler fotoğraf

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