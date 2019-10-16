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Minyatür at arabaları Faik ustanın elinden çıkıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 11:07 | Son Güncelleme

Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Faik Ünaler, 60 yıl önce çırak olarak başladığı at arabası imalatçılığını ilk günkü heyecanıyla sürdürüyor - 25 yıl önce emekli olmasına rağmen mesleğini bırakmayan Ünaler, dekoratif, minyatür at arabaları yaparak geçimini sağlıyor - Faik Ünaler: - "Müşteriye 'İşinizi şu zaman teslim edeceğim' dediğim zaman, söz verdiğim günde yetiştiremeyeceğim kaygısıyla uykularım kaçıyor. Muhakkak işi o günde teslim etmeliyim"

MANİSA (AA) - İBRAHİM KAHRIMAN - Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Faik Ünaler, 60 yıl önce çırak olarak başladığı at arabası imalatçılığını, minyatür fayton ve at arabaları yaparak ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

Henüz 13 yaşındayken çırak olarak at arabası imalatçılığına adım atan Ünaler, 10 yıl sonra ustalık belgesini alıp Akhisar Sanayi Sitesi'nde kendi dükkanını açtı.

At arabaları günlük yaşamdan çekilirken Ünlüer, çalışma alanını minyatür faytonlara ve at arabalarına kaydırdı. Ünlüer, 25 yıl önce emekli olmasına rağmen ilk günkü heyecan ve ciddiyetle mesleğini sürdürüyor.

Aradan geçen 60 yılda sayısız at arabasının imalatını ve tamirini yapan Ünaler, at arabası siparişi aldığı zaman, müşteriye söz verdiği tarihte yetiştirmeye çalışıyor.

Faik Ünaler, ustasından öğrendiği işi hiç bırakmadığını, at arabalarının gözden düşmesine rağmen sanatını terk etmediğini dile getirdi.

Gençlerin bu işe ilgi göstermediğinden yakınan Ünaler, "Yanımda yetişen bir kalfam vardı. Şu an onun da bir dükkanı var. Başka kalfa yetiştiremedim. Tabii gençler okuyup daha farklı mesleklere yöneliyor. Bizim meslek, el sanatları artık eskisi gibi talep görmüyor." dedi.

Ünaler, 25 yıl önce emekli olmasına rağmen ilk günkü heyecanıyla çalıştığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"İşimin en zor kısmı, müşteriye verdiğim sözü tutamamak. Müşteriye 'İşinizi şu zaman teslim edeceğim' dediğim zaman, söz verdiğim günde yetiştiremeyeceğim kaygısıyla uykularım kaçıyor. Muhakkak işi o günde teslim etmeliyim. Alt takım dediğimiz kalıpları var bu arabaların, onları çıkarıyoruz. Üzerine kasa nasıl gider, eni ne olur, boyu ne olur diye düşünürken, bu yaşımda ölçüler gece rüyalarıma giriyor. Tekerin çapı ne kadar olur, bu ne kadar yük taşır, ne kadar büyük olur, görüntüsü nasıl olur diye rüyamda hesap yapıyorum."

- Minyatür at arabasını 15 günde yapıyor

Bugüne kadar yurdun dört bir yanına minyatür at arabası yaptığını aktaran Ünaler, bir minyatür at arabasının bütün işçiliğini kendisinin yaptığını, bir arabanın boyasını, demir aksamını ve ahşap işlemelerini ortalama 15 gün bitirebildiğini ifade etti.

Ünaler, "Allah sağlık verdiği sürece mesleğine devam edeceğini" sözlerine ekledi.

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