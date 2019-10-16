Minyatür at arabaları Faik ustanın elinden çıkıyor

Gençlerin bu işe ilgi göstermediğinden yakınan Ünaler, "Yanımda yetişen bir kalfam vardı. Şu an onun da bir dükkanı var. Başka kalfa yetiştiremedim. Tabii gençler okuyup daha farklı mesleklere yöneliyor. Bizim meslek, el sanatları artık eskisi gibi talep görmüyor." dedi.

Ünaler, 25 yıl önce emekli olmasına rağmen ilk günkü heyecanıyla çalıştığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"İşimin en zor kısmı, müşteriye verdiğim sözü tutamamak. Müşteriye 'İşinizi şu zaman teslim edeceğim' dediğim zaman, söz verdiğim günde yetiştiremeyeceğim kaygısıyla uykularım kaçıyor. Muhakkak işi o günde teslim etmeliyim. Alt takım dediğimiz kalıpları var bu arabaların, onları çıkarıyoruz. Üzerine kasa nasıl gider, eni ne olur, boyu ne olur diye düşünürken, bu yaşımda ölçüler gece rüyalarıma giriyor. Tekerin çapı ne kadar olur, bu ne kadar yük taşır, ne kadar büyük olur, görüntüsü nasıl olur diye rüyamda hesap yapıyorum."

- Minyatür at arabasını 15 günde yapıyor

Bugüne kadar yurdun dört bir yanına minyatür at arabası yaptığını aktaran Ünaler, bir minyatür at arabasının bütün işçiliğini kendisinin yaptığını, bir arabanın boyasını, demir aksamını ve ahşap işlemelerini ortalama 15 gün bitirebildiğini ifade etti.

Ünaler, "Allah sağlık verdiği sürece mesleğine devam edeceğini" sözlerine ekledi.

