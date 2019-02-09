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"Minyatürün 21'inci Yüzyıla Yolculuğu Sergisi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 19:49 | Son Güncelleme

İranlı minyatür sanatçısı Fatemeh Seba Jafari'nin eserlerinin yer aldığı sergi, Bağımsız Sanat Vakfı'nda 28 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek

İSTANBUL (AA) - İranlı minyatür sanatçısı Fatemeh Seba Jafari'nin "Minyatürün 21'inci Yüzyıla Yolculuğu Sergisi" sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Bağımsız Sanat Vakfı'nda düzenlenen serginin açılışında konuşan sanatçı Fatemeh Seba Jafari, burada 23 eserinin sergilendiğini söyledi.

Minyatür sanatında alışılanın dışına çıkarak büyük tablolar çalıştığını dile getiren Jafari, sanatın hiçbir kalıba sığmayacağına dikkati çekerek, "Büyük boyutlarda çalıştım, sınırları aşmak için bu yolu seçtim. Minyatürle çelişen bir şey olmasına rağmen geleneksel sanatların güncele taşınmasında bunun önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Türk ve İran minyatür sanatının farklılıklarını eserlerinde sentezlediğini vurgulayan Jafari, minyatürlerinde daha çok Türk kültürüne ait Dede Korkut masalları, Mevlana Celaleddin Rumi şiirleri ve Mantıku't Tayr anlatımlarından esinlendiğini belirtti.

Bağımsız Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve sergi küratörü Hülya Yazıcı ise her ay ulusal ve uluslararası sanatçıların sergilerini düzenlediklerini belirterek, "Fatemeh Seba Jafari kendi ülkesinde önemli isimlerden eğitim almış, ülkemizde de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde geleneksel sanatlarda yüksek lisans yapan bir minyatür sanatçısı, kendisinin Türkiye'deki ilk kişisel sergisi." dedi.

Yazıcı, minyatür sanatçısının İran minyatürüyle Türk minyatürü arasında bir sentez bulmaya çalıştığını, eserlerinin bir kısmının vakıf tarafından düzenlenen "Kadın Sanatçılar Sergisi"nde sergilendiğini dile getirdi.

Sergi, 28 Şubat'a kadar açık kalacak.

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Bağımsız Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Yazıcı Fatemeh Seba Jafari Minyatürün 21.yy'a Yolculuğu Sergisi

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