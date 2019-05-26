Miraç bebeğin duran kalbi çalıştırıldı, hava ambulansıyla nakledildi

Karaman’da beşiğinde yatarken aniden fenalaşan 3 aylık bebeğin kalbi durdu. Kaldırıldığı hastanede yapılan müdahale ile hayata tekrar döndürülen bebek, hava ambulansıyla Kayseri’ye sevk edildi.

Olay, sabah saatlerinde Yeni Mahalle’de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, anne Hacire Aslan, beşiğinde uyumakta olan 3 aylık oğlu Miraç’ı kontrol etmek için yanına geldiğinde nefes almadığını ve yüzünün bembeyaz kesildiğini fark etti. Bebeğinin bu halini gören anne telaşlanarak komşularından yardım istedi. Miraç bebek hemen çağrılan ambulansla evinin yakınında bulunan özel hastaneye kaldırıldı. Kalbi duran Miraç bebek, burada yapılan müdahale ile yeniden hayata döndürüldü. Doktorlar, hayati tehlikesi devam eden Miraç bebeğin daha donanımlı bir hastaneye sevkine karar verdi. Bunun üzerine yapılan görüşmeler neticesinde Miraç bebeği, Kayseri’de bulunan özel bir hastane kabul etti. Ambulansla sevki riskli olan bebek için hava ambulansı istendi. Konya’dan havalanan Sağlık Bakanlığına ait hava ambulansı Karaman Devlet Hastanesindeki helikopter pistine iniş yaptı. Helikopter gelmeden önce polis ekibi, pist etrafında güvenlik tedbiri alarak çevrede bulunan vatandaşları uzaklaştırdı. Pistin yanında özel hastaneye ait ambulansta bekletilen bebek, hemen iniş yapan hava ambulansına alındı. Miraç bebeği alan hava ambulansı, Kayseri’deki özel hastaneye gitmek üzere Karaman’dan havalandı. Miraç bebeğin hastanede yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.