HABER

Miraç bebeğin duran kalbi çalıştırıldı, hava ambulansıyla nakledildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 13:24 | Son Güncelleme

Karaman’da beşiğinde yatarken aniden fenalaşan 3 aylık bebeğin kalbi durdu.

Karaman’da beşiğinde yatarken aniden fenalaşan 3 aylık bebeğin kalbi durdu. Kaldırıldığı hastanede yapılan müdahale ile hayata tekrar döndürülen bebek, hava ambulansıyla Kayseri’ye sevk edildi.
Olay, sabah saatlerinde Yeni Mahalle’de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, anne Hacire Aslan, beşiğinde uyumakta olan 3 aylık oğlu Miraç’ı kontrol etmek için yanına geldiğinde nefes almadığını ve yüzünün bembeyaz kesildiğini fark etti. Bebeğinin bu halini gören anne telaşlanarak komşularından yardım istedi. Miraç bebek hemen çağrılan ambulansla evinin yakınında bulunan özel hastaneye kaldırıldı. Kalbi duran Miraç bebek, burada yapılan müdahale ile yeniden hayata döndürüldü. Doktorlar, hayati tehlikesi devam eden Miraç bebeğin daha donanımlı bir hastaneye sevkine karar verdi. Bunun üzerine yapılan görüşmeler neticesinde Miraç bebeği, Kayseri’de bulunan özel bir hastane kabul etti. Ambulansla sevki riskli olan bebek için hava ambulansı istendi. Konya’dan havalanan Sağlık Bakanlığına ait hava ambulansı Karaman Devlet Hastanesindeki helikopter pistine iniş yaptı. Helikopter gelmeden önce polis ekibi, pist etrafında güvenlik tedbiri alarak çevrede bulunan vatandaşları uzaklaştırdı. Pistin yanında özel hastaneye ait ambulansta bekletilen bebek, hemen iniş yapan hava ambulansına alındı. Miraç bebeği alan hava ambulansı, Kayseri’deki özel hastaneye gitmek üzere Karaman’dan havalandı. Miraç bebeğin hastanede yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Miraç bebeğin duran kalbi çalıştırıldı, hava ambulansıyla nakledildi

Miraç bebeğin duran kalbi çalıştırıldı, hava ambulansıyla nakledildi

Miraç bebeğin duran kalbi çalıştırıldı, hava ambulansıyla nakledildi

Miraç bebeğin duran kalbi çalıştırıldı, hava ambulansıyla nakledildi

Miraç bebeğin duran kalbi çalıştırıldı, hava ambulansıyla nakledildi

Miraç bebeğin duran kalbi çalıştırıldı, hava ambulansıyla nakledildi

Miraç bebeğin duran kalbi çalıştırıldı, hava ambulansıyla nakledildi

Miraç bebeğin duran kalbi çalıştırıldı, hava ambulansıyla nakledildi

Miraç bebeğin duran kalbi çalıştırıldı, hava ambulansıyla nakledildi

Miraç bebeğin duran kalbi çalıştırıldı, hava ambulansıyla nakledildi

Miraç bebeğin duran kalbi çalıştırıldı, hava ambulansıyla nakledildi

Miraç bebeğin duran kalbi çalıştırıldı, hava ambulansıyla nakledildi

Miraç bebeğin duran kalbi çalıştırıldı, hava ambulansıyla nakledildi

Miraç bebeğin duran kalbi çalıştırıldı, hava ambulansıyla nakledildi

Miraç bebeğin duran kalbi çalıştırıldı, hava ambulansıyla nakledildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Boşanma iddiaları gündemdeyken şaşırtan paylaşım

Boşanma iddiaları gündemdeyken şaşırtan paylaşım

Ne yapıyorsun Aleyna? Olay fotoğraflar

Ne yapıyorsun Aleyna? Olay fotoğraflar

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar!

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

Lise öğrencisinin korkunç ölümü! Dizideki gibi intihar etmiş

Lise öğrencisinin korkunç ölümü! Dizideki gibi intihar etmiş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AA duyurdu! Teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan 'açlık grevini bitirin' çağrısı

AA duyurdu! Teröristbaşı Öcalan'dan 'grevi bitirin' çağrısı

Kars’ta FETÖ’den 5 rütbeli asker tutuklandı

5 rütbeli asker tutuklandı

Adıyaman'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Adıyaman'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Adana'da 2 gündür aranan Cengizhan'ın cesedi bulundu!

İki gündür aranıyordu! Cesedi bulundu...

Sokak ortasında dehşet! Baba ve oğluna kurşun yağdırdılar!

Sokak ortasında dehşet! Baba ve oğluna kurşun yağdırdılar!

Gece yarısı korkunç olay! 13 yaşındaki çocuk 4 yaşındaki kardeşini boynundan vurdu!

13 yaşındaki çocuk 4 yaşındaki kardeşini boynundan vurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.