Miraç gecesi süt içilmesinin anlamı nedir? Miraç kandilinde neden süt dağıtılır?

Her yıl Müslümanlar tarafından merakla beklenen Miraç Kandili, bu sene de 10 Mart Çarşamba gecesi gerçekleşmiş olacak. İslamiyet'te peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) göğe yükselmesi olayı olarak bilinen ve her sene kutlanan Miraç Kandili'nde neden süt dağıtıldığı vatandaşların merak ettiği konulardan biri. Peki Miraç Kandili'nde neden süt içilir? Miraç gecesi süt dağıtılmasının ve içilmesinin anlamı nedir?

MİRAÇ KANDİLİNDE NEDEN SÜT İÇİLİR? MİRAÇ GECESİ SÜT İÇİLMESİNİN NEDENİ

Miraç hadisesinde vuku bulan olaylardan biri de Hz. Cebrail tarafından Peygamberimize biri süt, biri şarap olarak iki kap içecek sunulmasıdır. Peygamberimiz bu iki içecekten sütü tercih etmiştir. Bunun üzerine Cebrail’in “Sen fıtratı tercih ettin / seçtin.” dediği belirtilmektedir. (bk. Müslim, İman, 74/259; Beğavî, Hazin, İsra, 17/1. ayetin tefsiri)

Sütün tercih edilmesi olayı ile fıtrat arasındaki ilişki, İslam dininin kolay, rahat huzur veren, insanın fıtratına uygun hükümler ihtiva ettiğine bir işarettir. Şarap ise kötülüğün anası olduğu için, Miraç hadisesinde tercih edilmemiştir. (bk. Nevevî, ilgili hadisin şerhi)