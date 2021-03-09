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Miraç gecesi süt içilmesinin anlamı nedir? Miraç kandilinde neden süt dağıtılır?

09.03.2021 10:35 | Son Güncelleme:
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Miraç gecesi süt içilmesinin anlamı nedir? Miraç kandilinde neden süt dağıtılır?

Mübarek üç ayların gelmesiyle birlikte Miraç Kandili ile ilgili sorular vatandaşlar tarafından merak edilir oldu. İslamiyet'te peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) göğe yükselmesi vakası olarak bilinen ve kutlanan Miraç Kandili, 10 Mart Çarşamba günü gerçekleşecek. Peki Miraç gecesi süt içilmesinin anlamı nedir? Miraç kandilinde neden süt dağıtılır ve süt içilir? İşte yanıtı...

Her yıl Müslümanlar tarafından merakla beklenen Miraç Kandili, bu sene de 10 Mart Çarşamba gecesi gerçekleşmiş olacak. İslamiyet'te peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) göğe yükselmesi olayı olarak bilinen ve her sene kutlanan Miraç Kandili'nde neden süt dağıtıldığı vatandaşların merak ettiği konulardan biri. Peki Miraç Kandili'nde neden süt içilir? Miraç gecesi süt dağıtılmasının ve içilmesinin anlamı nedir?

MİRAÇ KANDİLİNDE NEDEN SÜT İÇİLİR? MİRAÇ GECESİ SÜT İÇİLMESİNİN NEDENİ

Miraç hadisesinde vuku bulan olaylardan biri de Hz. Cebrail tarafından Peygamberimize biri süt, biri şarap olarak iki kap içecek sunulmasıdır. Peygamberimiz bu iki içecekten sütü tercih etmiştir. Bunun üzerine Cebrail’in “Sen fıtratı tercih ettin / seçtin.” dediği belirtilmektedir. (bk. Müslim, İman, 74/259; Beğavî, Hazin, İsra, 17/1. ayetin tefsiri)

Sütün tercih edilmesi olayı ile fıtrat arasındaki ilişki, İslam dininin kolay, rahat huzur veren, insanın fıtratına uygun hükümler ihtiva ettiğine bir işarettir. Şarap ise kötülüğün anası olduğu için, Miraç hadisesinde tercih edilmemiştir. (bk. Nevevî, ilgili hadisin şerhi)

Bir başka rivayete göre ise Peygamber Efendimiz'e, Miraç gecesi birinde süt, birinde şerbet ve diğerinde ise su bulunan üç bardak takdim edilmiştir. Takdim esnasında:
"Eğer, suyu alırsa kendisi de, ümmeti de ihtiyaçsız ve kanâatkar olur. Şerbeti alırsa kendisi de, ümmeti de mahrumiyete düçar olur. Şayet sütü alırsa kendisi de, ümmeti de doğruyu bulur" diye bir ses işitmiştir ve ardından süt bardağını alıp içmiştir. Bunun üzerine Cebrâil (as), "Yâ Muhammed. Sen, fitrî ve tabiî olanı seçtin. Sen de, ümmetin de doğru yola iletildiniz." demiştir. (İbn-i Hişam)

Bu nedenle Miraç gecelerinde Müslümanlar tarafından süt dağıtılmakta ve süt içilmektedir.

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