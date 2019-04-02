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Miraç Kandili

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 22:06 | Son Güncelleme

Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'teki camilerde düzenlenen programlara yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, Miraç Kandili'ni idrak etti

Miraç Kandili dolayısıyla Şanlıurfa, Malatya, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te camiler doldu taştı.

"Peygamberler şehri" olarak bilinen Şanlıurfa'da Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar, Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki camilere akın etti.

Akşam ezanından itibaren yerleşkeye gelenler, camilerde namaz kıldı, Kuran-ı Kerim okudu.

Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu.

Kentteki camilerde kandil dolayısıyla bazı programlar düzenlendi, cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Ayrıca, çevre illerden gelen çok sayıda vatandaş, kandil dolayısıyla Hazreti İbrahim'in doğup büyüdüğü ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl ve Hazreti Eyüp'ün çile çektiği belirtilen makamı ziyaret etti.

- Malatya

Malatya kent merkezindeki tarihi Hacı Yusuf Taş Camisi'nde İl Müftülüğünce düzenlenen programda, Kuran-ı Kerim tilaveti sunulmasının arından mevlit okundu.

Camiye gelen vatandaşlara gül suyu sunuldu, şeker ikram edildi.

Daha sonra İl Müftüsü Yardımcısı İhsan Mesut Akbaş, tarafından yatsı namazı kıldırıldı.

Malatya'nın Darende ilçesinde ise Somuncu Baba Külliyesi'ne gelen vatandaşlar, namaz ve dualarla Miraç Kandili'ni idrak etti.

Külliyedeki camiye namaz kılmak için gelenler, programda okunan Kuran-ı Kerim ve ilahileri dinledi.

Ardından şehitler için dua edildi.

- Gaziantep

Gaziantep'te camilerde Miraç Kandili dolayısıyla düzenlenen programlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İl Müftülüğünce, kent merkezindeki camilerde programlar yapıldı.

Merkez Şahinbey ilçesi Alleben Mahallesi'ndeki Ulu Camisi'nde düzenlenen programda, Şahinbey Müftüsü Mahmut Rauf Arcaklıoğlu, vaaz verdi.

Arcaklıoğlu, Miraç Kandili'nin önemine değinerek, bu gecenin en iyi şekilde idrak edilmesi gerektiğini söyledi.

Okunan Kuran-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif'i dinleyen vatandaşlar, namaz kıldı, dua etti.

Cami çıkışında hayırsever vatandaşlarca şehitler için lokum dağıtıldı, gül suyu takdim edildi.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta, akşam namazından itibaren kandil dolayısıyla camilere gelmeye başlayan vatandaşlar, yatsı namazına kadar Kuran-ı Kerim okuyup, dua etti.

Merkez Onikişubat ilçesindeki Mahmut Es'ad Coşan Camisi'ni dolduran vatandaşlar, Miraç Kandili'ni idrak etti. Ailelerin camiye çocuklarıyla geldiği gözlendi.

Yatsı namazının ardından şehitler için dua edildi.

- Adıyaman

Adıyaman'da Kırçalı Camisi'nde program düzenlendi.

Akşam namazının ardından gerçekleştirilen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Miracın öneminin anlatıldığı vaazın ardından, mevlit okundu, dualar edildi.

Kandil programına katılan vatandaşlar, namaz kılıp dua etti. Cami çıkışında hayırsever vatandaşlarca lokum dağıtıldı.

Kentte diğer birçok camide de kandil dolayısıyla program yapıldı.

- Kilis

Kilis'te akşam namazının ardından camileri dolduran vatandalar, namaz kılarak dua etti.

Kayabaşı Camisi'nde vaaz veren cami imamı Duran Raptiyeoğlu, Miraç Kandili'nin ülkenin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının daha da pekişmesine vesile olmasını temenni ederek, gecenin ibadetlerle değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Miraç Kandili

- Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'teki camilerde düzenlenen programlara yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, Miraç Kandili'ni idrak etti

Miraç Kandili

Miraç Kandili

Miraç Kandili

Miraç Kandili

Miraç Kandili

Miraç Kandili

Miraç Kandili

Miraç Kandili

Miraç Kandili

Miraç Kandili

Miraç Kandili

Miraç Kandili

Miraç Kandili

Miraç Kandili

Miraç Kandili

Miraç Kandili

Miraç Kandili

Miraç Kandili

Miraç Kandili

Miraç Kandili

Miraç Kandili

Miraç Kandili

Miraç Kandili

Miraç Kandili

Miraç Kandili

Miraç Kandili

Miraç Kandili

Miraç Kandili

Miraç Kandili

Miraç Kandili
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Anahtar Kelimeler:
Balıklıgöl Malatya Miraç Kandili namaz Şanlıurfa

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