HABER

Miraç Kandili

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 22:12 | Son Güncelleme

İzmir, Denizli ve Aydın'da kandil dolayısıyla program düzenlendi

İZMİR (AA) - Miraç Kandili dolayısıyla İzmir, Denizli ve Aydın'da program düzenlendi.

İzmir'deki camilerde kandil dolayısıyla özel programlar düzenlendi. Akşam namazının ardından Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda mevlit okundu, dua edildi.

Denizli'de vatandaşlar, kandil dolayısıyla Delikliçınar Yeni Cami ve Ulu Cami olmak üzere kentteki camileri doldurdu.

Delikliçınar Yeni Cami'de düzenlenen kandil programına katılan vatandaşlar, okunan Kuran-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahiler ile kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Denizli Müftüsü Mehmet Aşık, verdiği vaazda, gecenin değeriyle ibadetin ve namazın önemini anlattı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda ise vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Aydın'da, başta Bey ve Eskiyeni camileri olmak üzere kentteki camilerde yapılan programlara katılan vatandaşlar, kandilin maneviyatını yaşadı. Akşam ezanının ardından camiye gelenler, namaz kılarak dua etti.

İl Müftüsü Ercan Aksu tarafından dua okundu. Cami çıkışında vatandaşlara lokum ve lokma dağıtıldı.

Uçağa bunlarla binmeye çalışınca... Polis bile şaşkına döndü!Uçağa bunlarla binmeye çalışınca... Polis bile şaşkına döndü!
Elazığ’da Miraç Kandili’nde camiler dolduElazığ’da Miraç Kandili’nde camiler doldu
Selimiye Camii’nde Miraç Kandili coşkusuSelimiye Camii’nde Miraç Kandili coşkusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aydın cami Denizli dua izmir Kandil Miraç

En Çok Okunan Haberler

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

31 Mart yerel seçimleri bitti! Peki yeni gelen belediye başkanları ne kadar maaş alacak?

31 Mart yerel seçimleri bitti! Peki yeni gelen belediye başkanları ne kadar maaş alacak?

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan son dakika açıklaması

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan son dakika açıklaması

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Seçimi kaybeden muhtar çocuk parkını söktü!

Seçimi kaybeden muhtar çocuk parkını söktü!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anadolu Ajansından açıklama: Yargı önünde hesap verecekler

Anadolu Ajansından açıklama: Yargı önünde hesap verecekler

ABD Savunma Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı'ndan açıklama! ' Türkiye ile bu sorunu...'

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Anıtkabir' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti ile ilgili açıklama: Usule uygun değildi

Üsküdar’da seçim kurulu önünde kavga

Üsküdar’da seçim kurulu önünde kavga

Kocaeli'de öğrencinin bıçakladığı müdür başyardımcısı hayatını kaybetti

Lisede dehşet! Okullar tatil edildi

Antalya'da Akdeniz foku için 24 saat nöbet tuttular

Antalya'da görüldü! Ekipler 24 saat nöbetteydi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.