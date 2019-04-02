Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Yalova, Kütahya ve Bilecik'te Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

Bursa'da, başta tarihi Ulu Cami ve Emirsultan Camisi olmak üzere birçok camide programlar düzenlendi. Kuran-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programlarda, vatandaşlar dua etti.

Namaz sonrası vatandaşlara kandil simidi ve helva ikram edildi.

- Eskişehir

Eskişehir'de il ve ilçe genelindeki camilerde kandil programları yapıldı.

Kent merkezindeki Reşadiye ve Çarşı camilerinde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, dualar edildi.

Bazı vatandaşlar ise cami çıkışında çeşitli ikramlarda bulundu.

- Yalova

Yalova Merkez Camisi'nde, akşam ezanının ardından camiye gelen vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.

Çocuklarıyla camiyi dolduran vatandaşlar namazın ardından düzenlenen programda sunulan ilahileri dinledi.

- Çanakkale

Çanakkale'deki camilerde de kandil dolayısıyla Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, ilahiler söylendi.

Tarihi Necip Paşa Camisi'nde şehitler için lokum dağıtıldı ve gül suyu ikram edildi. Lapseki'deki İskele ve Merkez camileri ile Eceabat'taki 57. Alay Camisi'nde de cemaat tarafından akşam namazının ardından mevlit programı düzenlendi.