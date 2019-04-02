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Miraç Kandili

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 23:29 | Son Güncelleme

Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Yalova, Kütahya ve Bilecik'te kandil programları düzenlendi

Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Yalova, Kütahya ve Bilecik'te Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

Bursa'da, başta tarihi Ulu Cami ve Emirsultan Camisi olmak üzere birçok camide programlar düzenlendi. Kuran-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programlarda, vatandaşlar dua etti.

Namaz sonrası vatandaşlara kandil simidi ve helva ikram edildi.

- Eskişehir

Eskişehir'de il ve ilçe genelindeki camilerde kandil programları yapıldı.

Kent merkezindeki Reşadiye ve Çarşı camilerinde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, dualar edildi.

Bazı vatandaşlar ise cami çıkışında çeşitli ikramlarda bulundu.

- Yalova

Yalova Merkez Camisi'nde, akşam ezanının ardından camiye gelen vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.

Çocuklarıyla camiyi dolduran vatandaşlar namazın ardından düzenlenen programda sunulan ilahileri dinledi.

- Çanakkale

Çanakkale'deki camilerde de kandil dolayısıyla Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, ilahiler söylendi.

Tarihi Necip Paşa Camisi'nde şehitler için lokum dağıtıldı ve gül suyu ikram edildi. Lapseki'deki İskele ve Merkez camileri ile Eceabat'taki 57. Alay Camisi'nde de cemaat tarafından akşam namazının ardından mevlit programı düzenlendi.

Cami çıkışında vatandaşlar birbirlerinin kandillerini kutladı.

- Kütahya

Kütahya’da Miraç Kandili dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar, verilen vaazı dinledi.

İl Müftülüğü tarafından Eyüp Sultan Camisi'nde düzenlenen programda vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi, namaz kılıp dua etti.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, verdiği vaazda Miraç Kandili’nin öneminden bahsederek, bu gecenin en iyi şekilde idrak edilmesi gerektiğini belirtti.

- Bilecik

Miraç Kandili dolayısıyla Bilecik'te vatandaşlar camilere akın etti.

Bilecik merkezde bulunan TOKİ Kurtuluş ve Kayıboyu Camisi'nde düzenlenen programa yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, geceyi namaz kılıp, dua ederek geçirdi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, mevlit ve duaların okunmasının ardından yatsı namazı kılındı. İl Müftüsü Necati Akkuş, Miraç Kandilinin önemini anlattı.

Camiye gelenlere İl Müftülüğü tarafından gül suyu ve lokum ikram edildi.

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