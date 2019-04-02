Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Yalova, Kütahya ve Bilecik'te Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.
Bursa'da, başta tarihi Ulu Cami ve Emirsultan Camisi olmak üzere birçok camide programlar düzenlendi. Kuran-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programlarda, vatandaşlar dua etti.
Namaz sonrası vatandaşlara kandil simidi ve helva ikram edildi.
- Eskişehir
Eskişehir'de il ve ilçe genelindeki camilerde kandil programları yapıldı.
Kent merkezindeki Reşadiye ve Çarşı camilerinde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, dualar edildi.
Bazı vatandaşlar ise cami çıkışında çeşitli ikramlarda bulundu.
- Yalova
Yalova Merkez Camisi'nde, akşam ezanının ardından camiye gelen vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.
Çocuklarıyla camiyi dolduran vatandaşlar namazın ardından düzenlenen programda sunulan ilahileri dinledi.
- Çanakkale
Çanakkale'deki camilerde de kandil dolayısıyla Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, ilahiler söylendi.
Tarihi Necip Paşa Camisi'nde şehitler için lokum dağıtıldı ve gül suyu ikram edildi. Lapseki'deki İskele ve Merkez camileri ile Eceabat'taki 57. Alay Camisi'nde de cemaat tarafından akşam namazının ardından mevlit programı düzenlendi.
Cami çıkışında vatandaşlar birbirlerinin kandillerini kutladı.
- Kütahya
Kütahya’da Miraç Kandili dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar, verilen vaazı dinledi.
İl Müftülüğü tarafından Eyüp Sultan Camisi'nde düzenlenen programda vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi, namaz kılıp dua etti.
İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, verdiği vaazda Miraç Kandili’nin öneminden bahsederek, bu gecenin en iyi şekilde idrak edilmesi gerektiğini belirtti.
- Bilecik
Miraç Kandili dolayısıyla Bilecik'te vatandaşlar camilere akın etti.
Bilecik merkezde bulunan TOKİ Kurtuluş ve Kayıboyu Camisi'nde düzenlenen programa yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, geceyi namaz kılıp, dua ederek geçirdi.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, mevlit ve duaların okunmasının ardından yatsı namazı kılındı. İl Müftüsü Necati Akkuş, Miraç Kandilinin önemini anlattı.
Camiye gelenlere İl Müftülüğü tarafından gül suyu ve lokum ikram edildi.
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