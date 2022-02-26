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  4. Miraç Kandili bugün mü yarın mı? Miraç Kandili ne zaman? 2022 Miraç Kandili hangi gün?

Miraç Kandili bugün mü yarın mı? Miraç Kandili ne zaman? 2022 Miraç Kandili hangi gün?

26.02.2022 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç ayların gelmesi sonrası "Bugün kandil mi?" ve "Miraç Kandili ne zaman?" soruları merak ediliyor. Miraç Gecesi Hz. Muhammed'in (S.A.V) göğe yükseldiği gün olarak kabul edilmektedir. Peki Miraç Kandili bugün mü yarın mı? Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? İşte tarihi...

Miraç Kandili bugün mü yarın mı? Miraç Kandili ne zaman? 2022 Miraç Kandili hangi gün?

Miraç Kandili'nin idrak edilmesine kısa bir zaman kaldı. Milyonlarca vatandaş "Bugün kandil mi?" sorusunu merak ediyor. Miraç Kandili, Recep ayının yirmi altısını yirmi yedisine bağlayacak olan gecede idrak edilecek. Peki bugün kandil mi?

BUGÜN KANDİL Mİ?

Yılın ikinci kandili olan Miraç Kandili 27 Şubat 2022 Pazar günü yani yarın idrak edilecek.

2022 KANDİL GÜNLERİ TARİHLERİ!

27 Şubat 2022 PAZAR: MİRAÇ KANDİLİ

17 Mart 2022 PERŞEMBE: BERAT KANDİLİ

7 Ekim 2022 CUMA 2022: MEVLİD KANDİLİ

MİRAÇ KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

Mirâç gecesi, rahmet ve hikmet dolu bu gecede, Peygamberimizin Mescid-i Aksâ'dan göklere yükselip Yüce Allah'tan vahiy almasıdır. Mirac olayının hediyesi, Allah'a ortak koşmayan kimselerin günahlarının bağışlanacağı ve sonunda cennete girecekleri müjdesidir. Miracın bir diğer hediyesi ise "Âmenerrasulü" diye başlamakta olan Bakara suresinin son iki ayetidir. Her gün yatsı namazından sonra bu ayetler okunmaktadır, iman dile getirilmektedir.

Mirâç, Cenab-ı Hak'tan gelmekte olan davete icabet ederek kulluğun gereklerini yerine getirerek, her adımda O'na yaklaşmaktır. Mirâç, ayrıca maddeden uzaklaşarak manaya ulaşmaktır ve fânî olandan vazgeçip bâkî olana yönelmektir.

MİRAÇ NE DEMEK?

Miraç kelimesi, mana itibariyle "merdiven", "yükselecek yer", "en yüksek makam" anlamlarına gelmektedir. Sözlükte "yukarı çıkmak, yükselmek" anlamındaki urûc kökünden türemiş bir ism-i âlet olan mi'râc kelimesi "yukarı çıkma vasıtası, merdiven" demektir. İslam aleminde "Allah'a yükseliş ve arınma" olarak kabul edilmektedir. Diyanet'in yayınlamış olduğu takvime göre ise diğer dini günler şu şekilde olacak;

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Anahtar Kelimeler:
Miraç kandili

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