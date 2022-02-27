HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Miraç Kandili duası nedir? Miraç Kandili gecesi Hz. Muhammed'in okuduğu dua nedir? Nasıl okunur?

Miraç Kandili duası nedir? Miraç Kandili gecesi Hz. Muhammed'in okuduğu dua nedir? Nasıl okunur?

27.02.2022 00:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miraç Kandili duası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Miraç kandili için geri sayım devam ediyor. Bu senenin ikinci kandili olan Miraç kandili için vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki Miraç Kandili duası nedir? Miraç Kandili gecesi Hz. Muhammed'in okuduğu dua nedir? Nasıl okunur? İşte Miraç Kandili duası ve okunuşu...

Miraç Kandili duası nedir? Miraç Kandili gecesi Hz. Muhammed'in okuduğu dua nedir? Nasıl okunur?

Miraç kandili İslam alemi için son derece anlamlı ve önemlidir. Miraç Kandili için geri sayım devam ederken birçok vatandaş Miraç Kandili duası ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bu kapsamda Miraç Kandili duası nedir? Miraç Kandili gecesi Hz. Muhammed'in okuduğu dua nedir? Nasıl okunur? sorularının yanıtını öğrenmek isteyen internet kullanıcıları internette arama yapıyor. Miraç Kandili duası ve okunuşu ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

MİRAÇ KANDİLİ DUASI NEDİR?

Miraç gecesinde özellikle okunması gereken bir dua belirtilmemiştir. İslam inancında isteyerek, yürükten yapılan her duanın kabul olduğu biliniyor.

MİRAÇ KANDİLİ GECESİ HZ. MUHAMMED'İN OKUDUĞU DUA NEDİR?

Ayrıca 9. yüzyılda yaşayan Fars hadis bilgini Tirmizi'nin aktardığıı bilgiler doğrultusunda Ebû Ümâme (r.a) şu sözleri kaynaklarda yer almaktadır:

Efendimiz (SAV), birçok dua okudu, fakat biz ondan hiçbir şey ezberleyemedik. Bunun üzerine:

– Yâ Resûlallah! Pek çok dua okudun, biz onları ezberleyemedik, dedik. O zaman Resûl–i Ekrem şöyle buyurdu:

– “O duaların hepsini içine alan bir duayı size öğreteyim mi? Şöyle deyiniz:

"Allâhümme innî es’elüke min hayri mâ seeleke minhü nebiyyüke Muhammedün sallallahu aleyhi ve sellem. Ve neûzü bike min şerri mesteâzeke minhü nebiyyüke Muhammedün sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ente’l–müsteân, ve aleyke’l–belâğ, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâh"

TÜRKÇE ANLAMI:

"Allahım! Peygamber’in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamber’in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve âhirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah’ın yardımıyla kazanılabilir." (Tirmizî, Daavât 89)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
26 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı26 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı
İlk kez görevdeler! İşte NATO'nun 40 bin askerlik gücüİlk kez görevdeler! İşte NATO'nun 40 bin askerlik gücü
Anahtar Kelimeler:
Miraç kandili
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Benzin ve motorine indirim geliyor' iddiası

'Benzin ve motorine indirim geliyor' iddiası

Almanya'dan silah yardımı! "Ukrayna'ya 1000 tanksavar ve 500 uçaksavar füze göndereceğiz"

Almanya'dan silah yardımı! "Ukrayna'ya 1000 tanksavar ve 500 uçaksavar füze göndereceğiz"

ABD'den yeni Ukrayna hamlesi! Tam 350 milyon dolar...

ABD'den yeni Ukrayna hamlesi! Tam 350 milyon dolar...

Erdoğan ve Zelenski arasında kritik görüşme

Erdoğan ve Zelenski arasında kritik görüşme

EPDK'dan elektrik faturası hamlesi!

EPDK'dan elektrik faturası hamlesi!

Türkiye ve Azerbaycan'dan teklif! Zelenski duyurdu

Türkiye ve Azerbaycan'dan teklif! Zelenski duyurdu

İlginizi Çekebilir

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Yarı yaşımdaki erkekler...”

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Yarı yaşımdaki erkekler...”

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Eş değiştirme oyunu vahşetle bitti! Diri diri toprağa gömdüler

Eş değiştirme oyunu vahşetle bitti! Diri diri toprağa gömdüler

Dekoltesine anlam veremediler! “Giymesen de olurmuş”

Dekoltesine anlam veremediler! “Giymesen de olurmuş”

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.