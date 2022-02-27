Miraç kandili İslam alemi için son derece anlamlı ve önemlidir. Miraç Kandili için geri sayım devam ederken birçok vatandaş Miraç Kandili duası ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bu kapsamda Miraç Kandili duası nedir? Miraç Kandili gecesi Hz. Muhammed'in okuduğu dua nedir? Nasıl okunur? sorularının yanıtını öğrenmek isteyen internet kullanıcıları internette arama yapıyor. Miraç Kandili duası ve okunuşu ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

MİRAÇ KANDİLİ DUASI NEDİR?

Miraç gecesinde özellikle okunması gereken bir dua belirtilmemiştir. İslam inancında isteyerek, yürükten yapılan her duanın kabul olduğu biliniyor.

MİRAÇ KANDİLİ GECESİ HZ. MUHAMMED'İN OKUDUĞU DUA NEDİR?

Ayrıca 9. yüzyılda yaşayan Fars hadis bilgini Tirmizi'nin aktardığıı bilgiler doğrultusunda Ebû Ümâme (r.a) şu sözleri kaynaklarda yer almaktadır:

Efendimiz (SAV), birçok dua okudu, fakat biz ondan hiçbir şey ezberleyemedik. Bunun üzerine:

– Yâ Resûlallah! Pek çok dua okudun, biz onları ezberleyemedik, dedik. O zaman Resûl–i Ekrem şöyle buyurdu:

– “O duaların hepsini içine alan bir duayı size öğreteyim mi? Şöyle deyiniz:

"Allâhümme innî es’elüke min hayri mâ seeleke minhü nebiyyüke Muhammedün sallallahu aleyhi ve sellem. Ve neûzü bike min şerri mesteâzeke minhü nebiyyüke Muhammedün sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ente’l–müsteân, ve aleyke’l–belâğ, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâh"

TÜRKÇE ANLAMI:

"Allahım! Peygamber’in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamber’in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve âhirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah’ın yardımıyla kazanılabilir." (Tirmizî, Daavât 89)

