Miraç Kandili duası nedir? Miraç Kandilinde hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir? Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Miraç Kandili namazı saat kaçta?

Miraç Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in göğe yükselerek Allah katına ulaştığı mübarek günü temsil eder. Miraç Kandilinde ibadetlerini düzgün ve eksiksiz yapmak isteyen tüm Müslümanlar 27 Şubat Pazar sabahından beri araştırma yapıyor. Miraç Kandilinde hangi duaların okunabileceği, Miraç Kandili namazı kılınışı ve Miraç Kandili namaz saatlerini sizler için haberimizde yer verdik...

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Mübarek gün ve geceler için Hz. Muhammed(s.a.s) özel bir namaz ve ibadetten bahsetmemiştir. Bu geceler bir fırsattır. Yapılan günahlardan arınmak için Allah'a yalvarırız ve günahlarımızın affı için dua ederiz. Miraç Kandili gecesinde nafile namazı kılınabilir. Miraç Kandili, Peygamber Efendimiz'in Allah'ın huzurura çıkarak, dönüşünde 5 vakit farz namazı ümmetine müjdelediği bu gecedir. Recep ayının 27. Gecesinde gerçekleşen miraç mucizesi, Hz. Muhammed (s.a.s) Cebrail ile birlikte Mekke'den Kudüs'e geçtiği, Kudüs'te Peygamber Efendimiz (s.a.s)'i gelmiş geçmiş tüm peygamberlerle karşılaştığı çeşitli kaynaklarda anlatılmaktadır. Kudüs'te Kubbet'üs Sahra'ya gelen Hz. Muhammed (s.a.s), Muallak kayasından göğe yükselmeye başlar ve 7 kat semayı tek tek geçerek Allah'ın huzuruna varır. Müslümanlar için büyük bir mucize olan bu gecede namaz farz olarak müjdelendiği için, bu gece daha çok namaz kılarak tövbe edilmesi tavsiye edilir. Miraç gecesinde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed göğe yükselerek kullarına namazı müjdelediği için bol bol kaza namazı ve nafile namaz kılınması tavsiye edilmektedir.

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kandil namazları ile ilgili paylaştığı herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Hz. Muhammed S.A.V'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, kandil gecelerinde kılınabilecek namazlar arasında sayılabilir. Diğer yandan kandil gecelerinde nafile namazı kılınması da tavsiye edilmektedir.

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Nafile namazı, 12 rekattır. 2 rekatta bir selam verilerek kılınır. Namazın her rekatında Fatiha ve Kuran-ı Kerim'den bir sure okunarak kılınır. Her 2 rekatta bir selam verildikten sonra 100 kere 'Sübhanallahi ve`l hamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber' denilir. 12 rekat namazın tamamı bittikten sonra 100'er defa tövbe istiğfar ve salavatlar getirilir.

MİRAÇ KANDİLİ DUASI NEDİR?

“Allah’ım! Doğru söyleyen bir dil ve teslim olmuş bir kalp lütfetmeni istiyorum.” (Tirmizi, Daavat, 23)

“Ya Rabbi! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet.” (İbn Mace, Dua, 5)

“Allah’ım! Beni güzellikler işleyip müjdesine nail olanlardan, kötülük işlediklerinde de bağışlanma dileyenlerden eyle.” (İbn Mace, 57)

“Allah’ım! Günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, haddimi aşarak işlediğim kusurlarımı, benden daha iyi bildiğin bütün hatalarımı bağışla.” (Buhari, Daavat, 60)

“Allah’ım acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlık düşkünlüğünden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah’ım! Bana sana karşı gelmekten sakınma duygusu kazandır.Nefsimi günahlardan arındır, çünkü onu en iyi arındıracak olan Sensin.Nefsimin sahibi ve efendisi sensin.Allah’ım! Faydasız bilgiden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten, kabul olmayacak duadan sana sığınırım.” (Müslim, Zikir, 73; Nesai, İstiaze, 13, 65)

“Allah’ım! Senden senin sevgini ve beni sana yakın kılacak herkesi sevmeyi bana nasip etmeni niyaz ediyorum.” (Tirmizi, Daavat, 73)

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI SAAT KAÇTA?

Miraç Kandili 27 Şubat Pazar günü yani bugün idrak edilecek. Miraç Kandili namazını kılmak isteyenler için namaz vakitleri şöyledir;

https://namazvakitleri.diyanet.gov.tr/tr-TR/9541/istanbul-icin-namaz-vakti