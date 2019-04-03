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Miraç Kandili Erbil’de idrak edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 10:34 | Son Güncelleme

Hazreti Muhammed’in Allah’ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili Irak’ın Erbil kentinde idrak edildi.Hazreti Muhammed’in Allah’ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili Irak’ın Erbil kentinde Kentin Savvaf Camisi’nde İdrak edildi.

Miraç Kandili Erbil’de idrak edildi

Hazreti Muhammed’in Allah’ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili Irak’ın Erbil kentinde idrak edildi.
Hazreti Muhammed’in Allah’ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili Irak’ın Erbil kentinde Kentin Savvaf Camisi’nde İdrak edildi. Türkmeneli Televizyonu’nun sponsorluğunda gerçekleşen program Kuran tilaveti ile başladı. Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Irak Meclis Başkan Yardımcısı Beşir Halil Haddad, Erbil Valisi Nevzad Hadi ve bazı Iraklı milletvekillerinin bulunduğu programa çok sayıda vatandaş da katıldı. Yoğun manevi atmosferde geçen gecede dualar edildi.

Miraç Kandili Erbil’de idrak edildi

Miraç Kandili Erbil’de idrak edildi

Miraç Kandili Erbil’de idrak edildi

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