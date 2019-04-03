Miraç Kandili gecesi camide yangın

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA) - ERZURUM'un Oltu ilçesine bağlı İriağaç köyünün camisi Miraç Kandili gecesi çıkan yangınla kullanılmaz hale geldi. Can kaybı olmazken ahşap kaplı cami küle döndü. İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki 53 hane 100 nüfuslu İriağaç köylüleri Miraç gecesi camide ibadetlerini yaptıktan sonra evlerine dağıldı. Sabah namazı için camiye gelen köylüler dumanların çıktığını fark edince durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede köye gelen ekipler yangına müdahale etti. Bu sırada cami içerisinde aydınlatmada kullanılan lüks lambanın patlaması sonucu alevler caminin dört bir tarafını sandı. İçerisi tamamen ahşaptan olan cami kullanılmaz hale geldi. Camiden bir ay önce emekli olan İmam İsrafil Aras, "Miraç gecesi nedeniyle köy halkının büyük bir çoğunluğu camideydi. İbadet sonrası herkes evine gitti. Sabah namazı için camiye gelen köylüler dumanları fark edince itfaiye ekiplerine haber verdik. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen caminin onarımı olmazsa yeni bir cami yapacağız. O güne kadar ibadetlerimizi köy odasında yapacağız" dedi. Camiye ilk olarak kovalarla taşıdıkları suyla müdahale ettiklerini söyleyen Bozo Delice ise "Bağırtılar üzerine kapıya çıktığımda caminin tepesinden dumanların çıktığını gördüm. Kovalarla müdahale etmeye çalıştık. İtfaiyeye de haber verdik ama camimiz tamamen yanarak kül oldu" dedi.

