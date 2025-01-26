Miraç Kandili ibadetleri: Okunacak dualar ve çekilecek zikirler ve tesbihler

Miraç Kandili, ibadet ve dualarla dini vecibelerini yerine getirmek isteyenler için özel bir gecedir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir gece Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da semaya yükseldiği, Allah’ın sonsuz kudretini ve hikmetini doğrudan deneyimlediği özel bir gecedir.

Peki bu mübarek gecede neler yapılmalıdır?

MİRAÇ KANDİLİNDE OKUNACAK DUA

"Allâhümme innî es'elüke min hayri mâ seeleke minhü nebiyyüke Muhammedün sallallahu aleyhi ve sellem. Ve neûzü bike min şerri mesteâze minhü nebiyyüke Muhammedün sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ente'l–müsteân, ve aleyke'l–belâğ, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâh"

Anlamı: "Allahım! Peygamber'in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamber'in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve âhirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir."

NASIL NAMAZ KILINIR? HANGİ DUALAR OKUNUR?

Recep ayının 27. günü olan Miraç Kandili gecesi on iki rekat nafile namazı kılınmalıdır.

İki rekatta bir selam verdikten sonra yüz defa şu zikri çekmelisiniz:

"Sübhânellâhi velhamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber."

Yüz defa istiğfar edilmeli: “Estağfîrullahel'azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel kayyûme ve etebü ileyh”

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) için salat-ü selam getirilmelidir.

En son kendiniz için istediğiniz duayı edebilirsiniz.

Namaz borcunuz varsa eğer bu gece kaza namazı kılarak ödeyebilirsiniz.

ORUÇ TUTMAK

Mîraç Kandili günü oruç tutulmalıdır. Bu oruç nafile orucu olarak geçer.

“Niyet ettim yarınki orucumu tutmaya” diye niyet edilebilir.

KUR’AN-I KERİM’DE HANGİ SURE OKUNMALIDIR?

Bu mübarek gecenin hediyelerinden biri de Bakara Sûresi'nin son iki ayetidir.

Gece vakti mutlaka Bakara Suresi’nin son iki ayeti okunmalıdır.

MİRAÇ KANDİLİ’NDE ÇEKİLECEK TESBİHLER VE ZİKİRLER

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azim."

Anlamı: “Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir, bütün hamdler ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur, Allah en büyüktür”

“Lâ ilâhe illallah”

“Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed”

“Estağfirullah”

“Sübhanallah”

“Elhamdülillâh”

“Allahu ekber”

SADAKA VERMEK

Sadaka vermenin pek çok bela ve sıkıntıdan kişileri koruduğu bilinmektedir. Miraç Kandili, verilen sadakaların kabul olması için en mübarek gündür.

Efendimiz (s.a.v), "Yarım hurmayla da olsa cehennem ateşinden korunun, onu da bulamazsanız güzel ve hoş bir söz ile korunun." buyururdu.