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Miraç kandili mesajları | Videolu, resimli kandil mesajları

09.03.2021 15:06 | Son Güncelleme:
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Miraç kandili mesajları | Videolu, resimli kandil mesajları

Miraç kandiline çok kısa bir zaman kalmışken ülkemizde yaşayan birçok müslüman, Miraç kandilini en iyi şekilde değerlendirmenin yollarını arıyor. Miraç kandili süresince birçok farklı ibadet yapan müslümanlar, bu özel günde pandemi sebebiyle bütün yakınlarını görmeye gidemeyecekleri için kandili kutlamak için gönderilecek güzel mesajlar arıyor.

İslam alemi için çok önemli bir gün olan Miraç Kandili, Hz. Muhammed'in semaya yükselişini ifade etmektedir. Bu olay, Kur'an - ı Kerim'de "İfsa" suresinde yer almıştır. Hz. Muhammed, semaya yükselişinin sonrasında bütün İslam camiasına günde 5 vakit farz namazı müjdelemiştir.

MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI

"Allah’ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kalbiniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.."

"Gül bahçesine girenler, gül olmasada gül gibi kokarlar. Kainatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun bu gece Miraç kandiliniz mübarek olsun."

"Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun ve Miraç kandiliniz mübarek olsun!"

"Talihiniz gözleriniz kadar berrak, kaderiniz bakışınız kadar güzel, umudunuz yarın kadar yakın, yarınınız aşkınız kadar mutlu, aşkınız Miraç kadar mukaddes, dualarınız istediğiniz gibi makbul olsun."

"Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla’ya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç. Çünkü bugün Miraç kandili, kandilin mübarek olsun."

"Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Kandiliniz mübarek olsun."

"Gel ey Muhammed bahardır, dualar ardında saklı, aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi, Miractan iner gibi gel gel. Bekliyoruz yıllardır. Kandiliniz mübarek olsun.."

"Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbimiz’e. Hayırlı kandiller…"

"Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandilin mübarek olsun."

"Kim canı gönülden iman eder, kalbini her türlü günah, nifak ve bozgunculuktan temiz tutar, dili ile doğru ve tatlı konuşur, endişeye düşmeden haline razı olur, doğru ve güzel huylu olursa gerçekten mutluluğa erer."

"Çok mala sahip olana zengin denmez, kalbi zengin olana denir. Kalp zenginliğinden mahrum olan kimse, ne kadar geniş servete sahib olursa olsun yine de fakirdir. Tamahı ve hırsı sebebiyle de halk nazarında hakirdir. Kalbi zengin olan kimse de dünya malından ne kadar fakir olsa da herkesin nazarında muhteremdir. Kandiliniz mübarek olsun."

"Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulu Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan, çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. (İsrâ, 17/1) Kandiliniz mübarek olsun."

"Af ve namazın müjdeleyicisi Miraç Kandili'miz mübarek olsun. Allah dualarımızı kabul etsin İnşaallah. Hayırlı kandiller."

"Ey Rabbimiz! Unutur veya yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla ve bize acı. Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et. (Bakara, 2/286) Miraç Kandiliniz mübarek olsun."

"Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamberimizin miraca çıkmasıyla bize verilen müjdeye nail olan ümmetin Miraç Kandili mübarek olsun."

"Allah'ım! Lütfundan bize rızk ver, bizi rızkından mahrum etme, bize verdiğin rızıkları bizim için bereketli yap, katında bulunan nimetlere rağbetimizi arttır ve bizi gönül zengini eyle. (İbn Ebi Şeybe, Dua, 42) Kandiliniz mübarek olsun."

"Miraç Kandilimiz mübarek olsun bu mirac gecemizin ülkemiz ve İslam aleminin miracı olması dileği ile… Hayırlı kandiller diliyorum."

"Rabbim sen affedicisin, affetmesini seven ve bilensin. Sen bizleri mübarek Miraç kandili hatırına affı mağfiret eyle. Amin! Hayırlı Kandiller."

"'Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem' diyen Sevgilinin (s.a.s.) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile… Miraç Kandiliniz mübarek olsun."

"Fani dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, iyi kandiller dilerim."

FOTOĞRAFLI MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI

Miraç kandili mesajları | Videolu, resimli kandil mesajları

Miraç kandili mesajları | Videolu, resimli kandil mesajları

Miraç kandili mesajları | Videolu, resimli kandil mesajları

Miraç kandili mesajları | Videolu, resimli kandil mesajları

Miraç kandili mesajları | Videolu, resimli kandil mesajları

Miraç kandili mesajları | Videolu, resimli kandil mesajları

Miraç kandili mesajları | Videolu, resimli kandil mesajları

Miraç kandili mesajları | Videolu, resimli kandil mesajları

Miraç kandili mesajları | Videolu, resimli kandil mesajları

Miraç kandili mesajları | Videolu, resimli kandil mesajları

Miraç kandili mesajları | Videolu, resimli kandil mesajları

Miraç kandili mesajları | Videolu, resimli kandil mesajları

Miraç kandili mesajları | Videolu, resimli kandil mesajları

Miraç kandili mesajları | Videolu, resimli kandil mesajları

Miraç kandili mesajları | Videolu, resimli kandil mesajları

VİDEOLU MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI


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