Miraç kandili mesajları | Videolu, resimli kandil mesajları

İslam alemi için çok önemli bir gün olan Miraç Kandili, Hz. Muhammed'in semaya yükselişini ifade etmektedir. Bu olay, Kur'an - ı Kerim'de "İfsa" suresinde yer almıştır. Hz. Muhammed, semaya yükselişinin sonrasında bütün İslam camiasına günde 5 vakit farz namazı müjdelemiştir. MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI "Allah’ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kalbiniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.." "Gül bahçesine girenler, gül olmasada gül gibi kokarlar. Kainatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun bu gece Miraç kandiliniz mübarek olsun." "Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun ve Miraç kandiliniz mübarek olsun!" "Talihiniz gözleriniz kadar berrak, kaderiniz bakışınız kadar güzel, umudunuz yarın kadar yakın, yarınınız aşkınız kadar mutlu, aşkınız Miraç kadar mukaddes, dualarınız istediğiniz gibi makbul olsun." "Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla’ya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç. Çünkü bugün Miraç kandili, kandilin mübarek olsun."

"Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Kandiliniz mübarek olsun." "Gel ey Muhammed bahardır, dualar ardında saklı, aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi, Miractan iner gibi gel gel. Bekliyoruz yıllardır. Kandiliniz mübarek olsun.." "Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbimiz’e. Hayırlı kandiller…" "Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandilin mübarek olsun." "Kim canı gönülden iman eder, kalbini her türlü günah, nifak ve bozgunculuktan temiz tutar, dili ile doğru ve tatlı konuşur, endişeye düşmeden haline razı olur, doğru ve güzel huylu olursa gerçekten mutluluğa erer." "Çok mala sahip olana zengin denmez, kalbi zengin olana denir. Kalp zenginliğinden mahrum olan kimse, ne kadar geniş servete sahib olursa olsun yine de fakirdir. Tamahı ve hırsı sebebiyle de halk nazarında hakirdir. Kalbi zengin olan kimse de dünya malından ne kadar fakir olsa da herkesin nazarında muhteremdir. Kandiliniz mübarek olsun."