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Miraç Kandili namazı kılınışı: Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte yapılacak ibadetler ve okunacak dualar!

15.02.2023 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miraç Kandili namazının kılınışı 17 Şubat Cuma gününe sayılı günler kala vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Üç ayların içerisinde yer alan ilk kandil olan Regaip Kandili'nin ardından birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, Miraç Kandili namazı nasıl kılınır? Miraç Kandili namazı kaç rekat? İşte Diyanet tarafından yayımlanan bilgiler...

Miraç Kandili namazı kılınışı: Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte yapılacak ibadetler ve okunacak dualar!

Miraç Kandili namazının nasıl kılınacağı ve kaç rekat olduğu merak edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini günler takvimine göre yılın Miraç Kandili 17 Şubat 2023 Cuma günü idrak edilecek. "Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat?" gibi soru ve konu başlıkları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte detaylar...

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Miraç Kandili namazına "Ya Rabbi,rıza'i şerifin için niyet eyledim namaza. Bu gece yedi kat gökleri ve bütün esrarını göstererek muhabbetin ile müşerref kıldığın sevgili Habibin Rasülü Zişan Efendimiz hürmetine ben aciz kulunu aff-ı ilahine,feyz-i ilahine ve rıza-i ilahine mazhar eyle.Allahü Ekber..." diyerek niyet edilir.

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Miraç Kandili'ne özel bir namaz yoktur. İslam peygamberi Hazreti Muhammed azı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir. İslam dinine mensup kişiler, kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur’an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

NAFİLE NAMAZININ KILINIŞI

Miraç Kandili'nde kılınması tavsiye edilen nafile namazı 12 rekattır.

Miraç Kandili'nde kılınacak olan nafile namazı için akşam ezanı ile beraber ibadet etmeye başlanabilir.

12 rekat olan nafile namazı, 2 rekatta bir selam verilerek kılınır.

Namazın her rekatında Fatiha ve Kuran-ı Kerim'den bir sure okunarak kılınır. Her 2 rekatta bir selam verildikten sonra 100 kere 'Sübhanallahi ve l hamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber' denilir. 12 rekat namazın tamamı bittikten sonra 100'er defa tövbe istiğfar ve salavatlar getirilir.

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ RKAT?

Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: “Allah rızası için tesbih namazı kılmaya” diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke’den sonra 15 kere “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denilir. Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Bu yıl Miraç Kandili 17 Şubat 2023 Cuma günü idrak edilecek.

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MİRAÇ KANDİLİ'NİN ANLAM VE ÖNEMİ

Miraç kelimesi “Yükselmek ve göğe yükselmek” gibi anlamlar taşımaktadır. Peygamberin Mirac’a yükseldiği gecenin idrak edildiği gün ise Miraç Kandili olarak bilinmektedir. Bu kutsal günle ilgili Diyanet’ten yapılan açıklamalar ise şöyle; Miraç, Mekke döneminde, risaletin zor zamanlarında, Sevgili Peygamberimizin, bir gece, Mescidi Haramdan Mescid-i Aksa’ya, oradan da semaya yaptığı ve Yüce Yaratan’ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa ettiği hikmet yüklü yolculuğu ifade ediyor.

2023 KANDİLLER LİSTESİ

26 Ocak PERŞEMBE : Regaib Kandili
17 Şubat CUMA: Miraç Kandili
6 Mart PAZARTESİ: Berat Kandili
26 Eylül SALI: Mevlid Kandili

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