Miraç Kandili namazı nasıl kılınır? 27 Şubat Pazar gününe için geri sayım sürüyor. Vatandaşlar, ibadetlerini doğru olarak yerine getirmek için Miraç Kandili namazı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Hz. Muhammed'in (S.A.V) göğe yükseldiği gün olarak kabul edilen Miraç Gecesi'nde yapılacak ibadetler merak konusu oldu. Miraç Kandili namazı nasıl kılınır? Kaç rekat? Miraç Kandili namazında hangi dua ve sureler okunur? gibi soru ve konu başlıklarının yanıtını öğrenmek isteyen internet kullanıcıları araştırmalarına hız verdi. Miraç Kandili namazı ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR? KAÇ REKAT?

Miraç kandili için ya da kandil namazı ile igili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan resmi bir bilgi bulunmamaktadır. Fakat İslam peygamberi Hazreti Muhammed S.A.V'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, Miraç Kandili gecesinde kılınabilecek namazlar arasındadır.

Miraç Kandili'nde kılınması tavsiye edilen tesbih namazı 4 rekat kılınıyor.

Öte yandan Miraç kandili gecesinde tesbih namazının kılınmasını alimler de önermiştir.

Miraç Kandili'nde kılınması tavsiye edilen nafie namazı ise 12 rekat kılınır.

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZINDA HANGİ DUA VE SURELER OKUNUR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde kandil namazları ile ilgili paylaştığı bir bilgi yer almıyor. Hz. Muhammed'in amcasına önerdiği tesbih namazı, Miraç kandili gecesi de dahil olmak üzere kandil gecelerinde kılınabilmektedir. Ayrıca, kandil gecelerinde nafile namazı kılınması tavsiye edilmektedir. İşte tesbih namazının kılınışı ve okunacak dua ve sureler...

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Müslümanların araştırdığı Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınmaktadır:

İlk önce "Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır.

Sübhâneke'nin ardından 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir.

Sonra eûzü besmele çekilmektedir ve Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir.

Bu tesbih, rükûya varınca 10 defa, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 defa söylenir.

Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olacaktır. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, sonrasında besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir.

Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanacaktır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmamaktadır (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).

TESBİH NAMAZI NEDİR, FAZİLETİ NEDİR?

Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namaz olarak bilinmekte. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas'a, "Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." ifadelerini kullanarak bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, şeklinde yanıtlayınca Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 14; Tirmizî, Salât, 238).

NAFİLE NAMAZI NASIL KILINIR?

12 rekat olan nafile namazı, 2 rekatta bir selam verilerek kılınır. Namazın her rekatında Fatiha ve Kuran-ı Kerim'den bir sure okunarak kılınır. Her 2 rekatta bir selam verildikten sonra 100 kere 'Sübhanallahi ve`l hamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber' denilir. 12 rekat namazın tamamı bittikten sonra 100'er defa tövbe istiğfar ve salavatlar getirilir.

2022 MİRAÇ KANDİLİNDE OKUNACAK DUALAR!

“Allah’ım! Günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, haddimi aşarak işlediğim kusurlarımı, benden daha iyi bildiğin bütün hatalarımı bağışla.” (Buhari, Daavat, 60)

“Allah’ım acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlık düşkünlüğünden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah’ım! Bana sana karşı gelmekten sakınma duygusu kazandır.Nefsimi günahlardan arındır, çünkü onu en iyi arındıracak olan Sensin.Nefsimin sahibi ve efendisi sensin.Allah’ım! Faydasız bilgiden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten, kabul olmayacak duadan sana sığınırım.” (Müslim, Zikir, 73; Nesai, İstiaze, 13, 65)

“Allah’ım! Doğru söyleyen bir dil ve teslim olmuş bir kalp lütfetmeni istiyorum.” (Tirmizi, Daavat, 23)

“Allahım! Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.” (Nesai, İstiaze, 14)

“Allah’ım! Senden senin sevgini ve beni sana yakın kılacak herkesi sevmeyi bana nasip etmeni niyaz ediyorum.” (Tirmizi, Daavat, 73)

“Ya Rabbi! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet.” (İbn Mace, Dua, 5)

“Allah’ım! Beni güzellikler işleyip müjdesine nail olanlardan, kötülük işlediklerinde de bağışlanma dileyenlerden eyle.” (İbn Mace, 57)

“Allahım! Senden hidayet, takva, iffet ve(başkalarına muhtaç olmayacak) zenginlik niyaz ediyorum.” (Müslim, Dua, 72)

“Ey kalpleri evirip çeviren Allahım! Kalbimi dininde sabit kıl.” (Tirmizi, Daavat, 124)

MİRAÇ KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK ZİKİRLER VE TESBİHLER!

Bu mübarek geceyi ibadetler ve dualarla geçirecek olanlar, Miraç Kandilinde çekilecek zikirler ve tesbihler hakkında bilgi edinmeye çalışmakta. Kandil günü günahların affına vesile olan tesbih namazı kılabilmek için çekilmesi gereken zikir ve tesbihler şöyle;

Tesbihler:



"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym."

Miraç gecesinde yatsı namazından sonra 12 rek'at namaz kılınır. 2 rek'atte bir selâm verilir. Her rek'atte 1 Fâtiha, 10 İhlas-ı Serîf okunur. Namazdan sonra;

100 defa "Sübhanallahi velhamdülillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim"

100 defa istiğfar,

100 defa salâvat-ı serîfe okunmalıdır.

BÜYÜK İSTİĞFAR DUASI: SEYYİD-ÜL İSTİĞFAR NASIL OKUNUR?

Rasûl-i Ekrem Efendimiz; "Her kim, bu Seyyidü'l-istiğfârın sevabına ve faziletine bütün kalbiyle inanarak gündüz okur da o gün akşam olmadan ölürse cennetlik olur. Yine her kim, sevabına ve faziletine gönülden inanarak gece okur da sabah olmadan ölürse cennetlik olur." (Buhârî, Deavât, 2, 16; Ebû Dâvûd, Edeb, 100-101)

"Allah'ım! Sen benim Rabbimsin. Sen'den başka ibadete lâyık ilâh yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Sen'in kulunum. Ezelde Sana verdiğim sözümde ve vaadimde hâlâ gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden Sana sığınırım. Bana lütfettiğin nimetleri yüce huzurunda minnetle anar, günahımı itiraf ederim. Beni affet, şüphe yok ki günahları Sen'den başka affedecek yoktur."

Hz. Peygamber'e en kısa şekilde, "Allahümme salli alâ Muhammed" veya "Sallallahü aleyhi ve sellem" ya da "Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim" diye salât-u selam getirilir.

MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?

Müslümanlar tarafından tarihi merak edilen Miraç kandilinin tam olarak ne anlama geldiğine bakalım. Miraç, İslam aleminde ve mitolojide Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte alemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine dayanan bir addır. Rivayetler şu şekilde; İslam dini peygamberi Hz. Muhammed'in kalbinin temizlenmesi, Burak ve Cebrail eşliğinde Mescid-i Aksa'ya gidiş, Burak'ı bağlayıp peygamberlere namaz kıldırma, muallak taşından göğe yükselme, Allah ile konuşmalar, gök katlarında diğer peygamberler ile diyaloglar, cennet ve cehennemi görme ve geri dönme gibi bölümlerden bir araya gelmektedir.

MİRAÇ KANDİLİNİN ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, Miraç gecesi, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükselmiştir. Hazreti Muhammed, bu yolculuğunda "Burak" adlı binekle seyahat etmiştir. Bu gecede Beş vakit namaz, farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi miraç gecesinde verildi ve Miraç gecesinde "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti indirildi. Miraç gecesinde Allah, Hz. Muhammed'e insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan on iki emir de verildi.

MİRAÇ KANDİLİ YARIN MI İDRAK EDİLECEK?

Yılın ikinci kandili olan Miraç Kandili 27 Şubat Pazar günü idrak edilecek. Diyanet tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre 17 Mart Perşembe günü ise Berat Kandili idrak edilecek.

MİRAÇ KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

İslam peygamberi Hazreti Muhammed, “Bir kimse Recep ayında oruç tutsa, Allah Teâlâ tarafından üç türlü lütûf ve inâyete mazhâr olur. Bunlardan biri, Allah Teâlâ onun geçmiş günahlarının tümünü mağfiret eder. İkincisi, ondan sonraki hayatında da onu korur. Üçüncüsü, mahşer yerinde, susuzluktan emîn olur.” buyurdu. (Gunye 1/181-182)

MİRAÇ NE ANLAMA GELİR?

Miraç kelime anlamı olarak “Yükselmek – Göğe Yükselmek” anlamını taşımaktadır. Miraç Kandili, peygamberin Mirac’a yükseldiği gecenin idrak edildiği gün olarak bilinmektedir.

MİRAÇ İSMİ NE ANLAM TAŞIR?

Yine Miraç isminin analizinde de dürüstlük, saflık ve arınma özellikleri öne çıkar. Bahsedilen kişinin saf ve temiz bir karakter sahibi olması, ismin temsil ettiği değerdir. Bu ismi taşımakta olan kimselerde duygusallık, sadakat ve sağduyulu olmak en önemli kişilik özellikleridir.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

2 Şubat ÇARŞAMBA : ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

3 Şubat PERŞEMBE : REGAİB KANDİLİ

27 Şubat PAZAR: MİRAC KANDİLİ

17 Mart PERŞEMBE: BERAT KANDİLİ

2 Nisan CUMARTESİ: RAMAZAN BAŞLANGICI

27 Nisan ÇARŞAMBA: KADİR GECESİ

1 Mayıs PAZAR: AREFE

2 Mayıs PAZARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

3 Mayıs SALI: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

4 Mayıs ÇARŞAMBA: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

8 Temmuz CUMA: AREFE

9 Temmuz CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

10 Temmuz PAZAR: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

11 Temmuz PAZARTESİ: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

12 Temmuz SALI: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

30 Temmuz CUMARTESİ: HİCRİ YILBAŞI

8 Ağustos PAZARTESİ AŞURE GÜNÜ

7 Ekim CUMA: MEVLİD KANDİLİ