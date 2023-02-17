Miraç Kandili namazı ne zaman, saat kaçta kılınır? Diyanet açıkladı: 17 Şubat 2023 Cuma İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Miraç Kandili namazı saatleri!

Miraç Kandili namazı saati bugün ibadetlerini eksiksiz olarak yerine getirmek isteyen vatandaşların gündeminde yar alıyor. Birçok kişi arama motorlarında "Miraç Kandili namazı ne zaman, saat kaçta kılınır?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Miraç Kandili namazı saatleri...

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA KILINACAK?

Miraç Kandili de dahil olmak üzere, diğer kandiller ve dini geceler, akşam ezanının okunmasıyla başladığı için, Miraç Kandili'nde kandil namazı kılmak isteyen vatandaşlar, akşam ezanın okunmasıyla birlikte ibadet etmeye başlayabilir.

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI SAATLERİ 2023

İstanbul için akşam ezanı saat 18:47'de okunacak. Yatsı saati ise 20.06'dır.

Ankara'da ise akşam ezanı saat 18:33'te okunacak Yatsı saati ise Diyanet tarafından 19:51 olarak açıklandı.

İzmir'de akşam ezanı saat 18:58'de okunacak. Yatsı saati ise 20:14.

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