HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Miraç Kandili namazı ne zaman, saat kaçta kılınır? Diyanet açıkladı: 17 Şubat 2023 Cuma İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Miraç Kandili namazı saatleri!

Miraç Kandili namazı ne zaman, saat kaçta kılınır? Diyanet açıkladı: 17 Şubat 2023 Cuma İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Miraç Kandili namazı saatleri!

17.02.2023 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miraç Kandili namazının ne zaman, saat kaçta kılınacağı peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Allah’ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen bu anlamlı günde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Miraç Kandili namazı ne zaman, saat kaçta kılınır? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Miraç Kandili namazı saatleri...

Miraç Kandili namazı ne zaman, saat kaçta kılınır? Diyanet açıkladı: 17 Şubat 2023 Cuma İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Miraç Kandili namazı saatleri!

Miraç Kandili namazı saati bugün ibadetlerini eksiksiz olarak yerine getirmek isteyen vatandaşların gündeminde yar alıyor. Birçok kişi arama motorlarında "Miraç Kandili namazı ne zaman, saat kaçta kılınır?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Miraç Kandili namazı saatleri...

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA KILINACAK?

Miraç Kandili de dahil olmak üzere, diğer kandiller ve dini geceler, akşam ezanının okunmasıyla başladığı için, Miraç Kandili'nde kandil namazı kılmak isteyen vatandaşlar, akşam ezanın okunmasıyla birlikte ibadet etmeye başlayabilir.

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI SAATLERİ 2023

İstanbul için akşam ezanı saat 18:47'de okunacak. Yatsı saati ise 20.06'dır.

Ankara'da ise akşam ezanı saat 18:33'te okunacak Yatsı saati ise Diyanet tarafından 19:51 olarak açıklandı.

İzmir'de akşam ezanı saat 18:58'de okunacak. Yatsı saati ise 20:14.

DİĞER İLLERİN KANDİL NAMAZI SAATLERİNİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alparslan Arslan cezaevinde intihar etti! Alparslan Arslan cezaevinde intihar etti!
Adıyaman'la ilgili karar açıklandı: TaşınıyorAdıyaman'la ilgili karar açıklandı: Taşınıyor
Yardımları saklayıp ekiplere saldırdılar! ‘Seni gömerim buraya’Yardımları saklayıp ekiplere saldırdılar! ‘Seni gömerim buraya’

En Çok Okunan Haberler

Nusret Gökçe'den AFAD'a dev bağış! O da depremzedelere kayıtsız kalamadı

Nusret Gökçe'den AFAD'a dev bağış! O da depremzedelere kayıtsız kalamadı

Depremle değil, aldıkları telefonla yıkıldılar! "Nereye giderseniz gidin"

Depremle değil, aldıkları telefonla yıkıldılar! "Nereye giderseniz gidin"

Ne kadar bağış yaptığı ortaya çıktı

Ne kadar bağış yaptığı ortaya çıktı

Enkazdan sağ olarak kurtarılmıştı! Küçük Azra'dan kahreden haber

Enkazdan sağ olarak kurtarılmıştı! Küçük Azra'dan kahreden haber

Bingöl'de korkutan deprem!

Bingöl'de korkutan deprem!

Depremzedelere bir bardak çorbayı 70 liradan sattı! Belediye öyle bir ders verdi ki...

Depremzedelere bir bardak çorbayı 70 liradan sattı! Belediye öyle bir ders verdi ki...

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.