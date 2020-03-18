Miraç Kandili'nde camiler açık olacak mı? Miraç Kandili'nde nasıl ibadet edilir?

Müslümanlar için çok önemli bir gün olan Miraç Kandili yaklaşıyor. 21 Mart gecesi İslamiyet'in en önemli anlarından biri idrak edilecek. Bilindiği gibi normalde Miraç Kandili gecesinde camilerde toplu namaz kılınmaktaydı. Ancak koronavirüs nedeniyle insanların kalabalık alanlara gitmemesi, toplu halde bulunmaması tavsiye ediliyor. Peki Miraç Kandili'nde camiler açık olacak mı? Diyanet'in bu yönde bir açıklaması var mı?

MİRAÇ KANDİLİ'NDE CAMİLER AÇIK OLACAK MI?

Corona virüs önlemleri kapsamında camiler kapatılmış değil ve Miraç Kandili'nde de kapatılması beklenmiyor. Ancak Diyanet işleri Başkanı corona virüse karşı önlem olarak toplu namaz kılmayla ilgili açıklamalarda bulundu:

"Asr-ı Saadet ve Sahabe-i Kiram dönemlerine ait bu bilgi ve uygulamalara dayanan İslam alimleri toplu halde eda edilen ibadetlere katılmak için sağlıklı olmanın yanında başkasına zarar vermemenin de gerekli olduğunu belirtmişlerdir. Dolayısıyla yeni tip Corona virüsün yayılma tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. Bu süreçte cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir. Ayrıca İslam'ın şiarı olan ezanların okunmaya devam edilmesi ve gerekli tedbirler alınarak camilerin münferiden namaz kılmak isteyenler için açık bulundurulmasının uygun olacağına karar verilmiştir. Milletimiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnsanlığın bu virüsten bir an önce kurtulmasını ve kurtulması için gerekli çalışmaların yapılmasında Rabbimden kolaylıklar niyaz ediyorum."