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Miraç Kandili'nde camiler açık olacak mı? Miraç Kandili'nde nasıl ibadet edilir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2020 14:58 | Son Güncelleme

Miraç Kandili'ne bir kaç gün kaldı. Peki İslamiyet'in en önemli hadiselerinden biri olan Miraç'ın idrak edildiği bu anlamlı gün de nasıl ibadet etmek gerekir? Geçtiğimiz yıl Miraç kandili namazı için camilere gidilmişti ama şu durumda Miraç Kandili'nde camiler açık olacak mı? İşte corona virüs nedeniyle pek çok önlemin alındığı şu günlerde Miraç Kandili ile ilgili detaylar...

Miraç Kandili'nde camiler açık olacak mı? Miraç Kandili'nde nasıl ibadet edilir?

Müslümanlar için çok önemli bir gün olan Miraç Kandili yaklaşıyor. 21 Mart gecesi İslamiyet'in en önemli anlarından biri idrak edilecek. Bilindiği gibi normalde Miraç Kandili gecesinde camilerde toplu namaz kılınmaktaydı. Ancak koronavirüs nedeniyle insanların kalabalık alanlara gitmemesi, toplu halde bulunmaması tavsiye ediliyor. Peki Miraç Kandili'nde camiler açık olacak mı? Diyanet'in bu yönde bir açıklaması var mı?

MİRAÇ KANDİLİ'NDE CAMİLER AÇIK OLACAK MI?

Corona virüs önlemleri kapsamında camiler kapatılmış değil ve Miraç Kandili'nde de kapatılması beklenmiyor. Ancak Diyanet işleri Başkanı corona virüse karşı önlem olarak toplu namaz kılmayla ilgili açıklamalarda bulundu:

"Asr-ı Saadet ve Sahabe-i Kiram dönemlerine ait bu bilgi ve uygulamalara dayanan İslam alimleri toplu halde eda edilen ibadetlere katılmak için sağlıklı olmanın yanında başkasına zarar vermemenin de gerekli olduğunu belirtmişlerdir. Dolayısıyla yeni tip Corona virüsün yayılma tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. Bu süreçte cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir. Ayrıca İslam'ın şiarı olan ezanların okunmaya devam edilmesi ve gerekli tedbirler alınarak camilerin münferiden namaz kılmak isteyenler için açık bulundurulmasının uygun olacağına karar verilmiştir. Milletimiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnsanlığın bu virüsten bir an önce kurtulmasını ve kurtulması için gerekli çalışmaların yapılmasında Rabbimden kolaylıklar niyaz ediyorum."

MİRAÇ KANDİLİ'NDE NASIL İBADET EDİLİR?

Miraç Kandili, beş vakit namazın farz olduğu gece olması sebebiyle ayrı bir öneme sahiptir. Bunun için vakit namazları cemaatle kılındıktan sonra kaza namazları ve nafile namazlar ile geceyi değerlendirmek mümkün.

Miraç Kandili'nde oruç hangi gün tutulması sorusu her zaman sorulmaktadır. Kandil gecesi, o günün akşam namazı ile başladığı için oruç, ertesin gün tutulmalıdır. Ama Öncesinde ve sonrasında birer gün oruç tutulabilir. Miraç Kandili'ni şunları yaparak değerlendirebiliriz.

  • Kur'ân-ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli,
  • Peygamber efendimize (SAS) salât ü selâmlar getirilmeli
  • Kaza, nafile namazları kılınmalı
  • Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli
  • Müminlerle helalleşilmeli
  • Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı
  • Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli
  • Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı
  • Miraç kandilinin gündüzünde mümkünse oruç tutulmalı
  • Yakınlarımızın, sevdiklerimizin Miraç kandili kutlanmalı, mümkünse şu günlerde yüz yüze değil sadece kandil mesajları ile...
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Anahtar Kelimeler:
Miraç Kandili Camiler

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