Miraç Kandili'nde camiler açık olacak mı? Miraç Kandili ne zaman?

İslam alemi hicri takvime göre üç ayların içinde. Dinen bu önemli zaman dilimi oruç, dua, nafile namazı gibi ibadetlerle değerlendiriliyor. Özellikle Miraç Kandili gecesi camilerde toplu namaz kılınıyor. Ancak coronavirüs nedeniyle camiler de dahil çeşitli önemler alınıyor. Peki Miraç Kandili'nde camiler açık olacak mı? Diyanet'in bu yönde bir açıklaması var mı?
Corona virüs önlemleri kapsamında camiler kapatılmış değil ve Miraç Kandili'nde de kapatılması beklenmiyor. Ancak Diyanet işleri Başkanı corona virüse karşı önlem olarak toplu namaz kılmayla ilgili açıklamalarda bulundu:
"Asr-ı Saadet ve Sahabe-i Kiram dönemlerine ait bu bilgi ve uygulamalara dayanan İslam alimleri toplu halde eda edilen ibadetlere katılmak için sağlıklı olmanın yanında başkasına zarar vermemenin de gerekli olduğunu belirtmişlerdir. Dolayısıyla yeni tip Corona virüsün yayılma tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. Bu süreçte cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir. Ayrıca İslam'ın şiarı olan ezanların okunmaya devam edilmesi ve gerekli tedbirler alınarak camilerin münferiden namaz kılmak isteyenler için açık bulundurulmasının uygun olacağına karar verilmiştir. Milletimiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnsanlığın bu virüsten bir an önce kurtulmasını ve kurtulması için gerekli çalışmaların yapılmasında Rabbimden kolaylıklar niyaz ediyorum."
Hicri takvime göre Receb ayının 26’sı olan Miraç Kandili bu sene miladi takvime göre 21 Mart Cumartesi gününe denk geliyor. kimileri yarınki Cumartesi zannediyorlar ama Miraç Kandili'ne henüz 1 hafta daha var.
Miraç Kur'an'da Necm Surei 13-18. ayetlerde geçer. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAS) gece vakti Kâbe’den alınıp Burak adı verilen binek üstünde Mescid-i Aksa'ya götürülmüş, sırasıyla eski Aksa denen bugünkü el-Aksa Camii'in altındaki yerden Mescid-i Aksa alanına girmiş, oradan Kubbet-üs-sahra'nın bulunduğu alana geçmiş ve orada İsa, Musa, Zekeriya peygamberlerle buluşmuştur. Günümüzde Nebi Minberi'nin bulunduğu alanda bütün peygamberlere namaz kıldırmış, oradan da Miraç Minberi'nin bulunduğu alandan göğe yükselmiştir.
﴾13-14﴿ Andolsun ki onu (meleği) iniş esnasında en sondaki sidre ağacının yanında bir daha gördü.
﴾15﴿ Ki onun yanında huzur içinde kalınacak cennet vardır.
﴾16﴿ O an sidreyi bürüyen bürümüştü.
﴾17﴿ Göz ne kaydı ne de hedefinden şaştı.
﴾18﴿ Hiç kuşkusuz o, rabbinin âyetlerinden en büyüğünü görmüştü.
Miraçta Hz. Muhammed’in (SAS) eriştiği son durak Sidret'ül münteha (Necm Suresi:14-16) olarak geçer. Bundan sonraki âleme yeryüzündeki varlıklar geçemez.
MİRAÇ KANDİLİ NASIL DEĞERLENDİRİLİR?
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Miraç Kandili’nde oruç ne zaman tutulur sorusuna “Oruç bir gün sonra da tutulabilir. Kandil sonrası ve öncesi de oruç tutulabilir” demiştir. Yani kandil günü oruç tutacaksanız 21 Mart Cumartesi sabahı imsak vakti ile oruca başlamanız, sahura imsaktan önce kalkmanız gerekiyor.