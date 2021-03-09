Miraç Kandili'nde ne olmuştur? İşte o gece yaşananlar!

İslam dünyasında büyük bir yeri olan Miraç Kandili’nde yaşananlar en çok merak edilen konulardan biri haline geldi. Miraç kelimesinin anlamı, Miraç gecesinde neler oldu? gibi sorular arama motorları üzerinden detaylı bir şekilde araştırılıyor. İslam dünyası mübarek üç aylara girdi ve Regaip Kandili’ni geride bıraktı. Peki, 10 Mart’ta idrak edilecek olan Miraç Kandili’nin önemi nedir? İşte, detaylar…

**Miraç Kandili gecesinde neler oldu?

Miracın Hicret'ten bir yıl ya da 16 ay önce Recep ayının 27. gecesinde gerçekleştiğine inanılır. Dini kaynaklara göre Hz Muhammed gece vakti Kâbe’den alınıp Burak adı verilen katır üstünde Mescid-i Aksa'ya götürülmüştür.

Hz Muhammed sırasıyla eski Aksa denen günümüzdeki El-Aksa Camiinin altındaki yerden Mescid-i Aksa alanına girmiş, oradan Kubbet-üs-sahra'nın bulunduğu alana geçmiş ve orada İsa, Musa, Zekeriya peygamberlerle buluşmuştur.

Günümüzde Nebi Minberi'nin bulunduğu alanda bütün peygamberlere namaz kıldırmış, oradan da Miraç Minberi'nin bulunduğu alandan göğe yükselmiştir.Hadislere göre Hz Muhammed bu yükselmede gök katlarını Cebrail ile birlikte aşarken sırayla Âdem, Yusuf, Yahya ve İsa, İdris, Harun, Musa ve İbrahim peygamberlerini görmüş, 7’nci kat gökten sonra Sidret'ül münteha’ya çıkmıştır. Cebrail’in Sidretü’l-Münteha’dan ileriye geçememesi üzerine yolculuğunu tek devam etmiştir. Zaman, mekân ve cihetin olmadığı söylenen o katta Allah ile aracısız görüşmüştür.