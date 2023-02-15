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MİRAÇ KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU? Kandil orucu var mı, kaç gün tutulur? Miraç Kandili tarihi yaklaşıyor!

15.02.2023 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miraç Kandili'nde oruç tutulup tutulmayacağı 17 Şubat Cuma gününe sayılı günler kala vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Üç ayların içerisinde yer alan ilk kandil olan Regaip Kandili'nin ardından birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Miraç Kandili orucu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu, kaç gün tutulur?

MİRAÇ KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU? Kandil orucu var mı, kaç gün tutulur? Miraç Kandili tarihi yaklaşıyor!

Miraç Kandili orucu konusu merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini günler takvimine göre yılın Miraç Kandili 17 Şubat 2023 Cuma günü idrak edilecek. "Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu, kaç gün tutulur?" gibi soru ve konu başlıkları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte ayrıntılar...

MİRAÇ KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Miraç Kandili orucu ile ilgili internette araştırma yapılmaya devam ediliyor.

İslam peygamberi Hazereti Muhammed (s.a.s.), şöyle buyurmuştur:

“Şaban’ın ortasında (Berat gecesi) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu başka bir şey isteyen…’

Hazreti Muhammed, Zilhicce’nin ilk dokuz günü pazartesi ve perşembe günleri, âşûrâ ve arefe günü oruç tutardı.

Pazartesi orucunu soranlara ise “Bugün benim doğduğum, Peygamber olarak gönderildiğim ve Kur’an’ın bana vahyedildiği gündür.” ifadesini kullanmıştır.

Dolayısıyla dini açıdan faziletli sayılan diğer gün ve gecelerin ibadetle ihyasının müstehap olduğu söylenebilir.

MİRAÇ KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR, KAÇ GÜN?

Cuma günü, Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam eder.

Dolayısıyla kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte oruç tutulabilir.

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Bu yıl Miraç Kandili 17 Şubat 2023 Cuma günü idrak edilecek.

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MİRAÇ KANDİLİ'NİN ANLAM VE ÖNEMİ

Miraç kelimesi “Yükselmek ve göğe yükselmek” gibi anlamlar taşımaktadır. Peygamberin Mirac’a yükseldiği gecenin idrak edildiği gün ise Miraç Kandili olarak bilinmektedir. Bu kutsal günle ilgili Diyanet’ten yapılan açıklamalar ise şöyle; Miraç, Mekke döneminde, risaletin zor zamanlarında, Sevgili Peygamberimizin, bir gece, Mescidi Haramdan Mescid-i Aksa’ya, oradan da semaya yaptığı ve Yüce Yaratan’ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa ettiği hikmet yüklü yolculuğu ifade ediyor.

2023 KANDİLLER LİSTESİ

26 Ocak PERŞEMBE : Regaib Kandili
17 Şubat CUMA: Miraç Kandili
6 Mart PAZARTESİ: Berat Kandili
26 Eylül SALI: Mevlid Kandili

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