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Miraç Kandili'nde sema ilgi gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 07:54 | Son Güncelleme

Bursa'da, Miraç Kandili dolayısıyla yaklaşık 400 yıllık tarihi olan Karabaş-i Veli Tekkesi'nde sema gösterisi yapıldı. Vatandaşlar, Miraç Kandili için merkez Yıldırım ilçesinde yer alan tekkeye akın etti. Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim dinletisinin ardından semazenlerin farklı renklerdeki tennureleriyle yaptıkları gösteriler beğeniyle izlendi.

Bursa'da, Miraç Kandili dolayısıyla yaklaşık 400 yıllık tarihi olan Karabaş-i Veli Tekkesi'nde yapılan sema gösterisi ilgi gördü.

Bursa'da sema gösterisi ilgi gördü

Vatandaşlar, Miraç Kandili nedeniyle merkez Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi'ndeki tekkeye akın etti.
Mevlevi üstadı Mustafa Özbağ'ın sohbetiyle başlayan programı takip etmek isteyen bazı vatandaşlar, tekkeye sığmayınca etkinliği bahçedeki sinevizyondan izledi.
Kuran-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okunmasının ardından semazenlerin farklı renklerdeki tennureleriyle yaptıkları gösteriler beğeniyle izlendi.
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Bursa Sema

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