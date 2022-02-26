Miraç kandili İslam alemi için son derece anlamlı ve önemlidir. Miraç Kandili için geri sayım devam ederken birçok vatandaş yarın kandil olup olmadığını öğrenmek için internette araştırma yapıyor. Peki Miraç kandili ne zaman 2022? Miraç Kandili yarın mı idrak edilecek? Miraç kandilinin anlamı ve önemini, miraç kandilinin ne zaman idrak edileceğini ve bu önemli günde yapılması gerekenleri sizler için derledik.

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN 2022?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Dini Günler Takvimi'ne göre Miraç kandili 27 Şubat Pazar günü idrak edilecek.

MİRAÇ KANDİLİ YARIN MI İDRAK EDİLECEK?

Yılın ikinci kandili olan Miraç Kandili 27 Şubat Pazar günü idrak edilecek. Diyanet tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre 17 Mart Perşembe günü ise Berat Kandili idrak edilecek.

MİRAÇ KANDİLİNİN ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, Miraç gecesi, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükselmiştir. Hazreti Muhammed, bu yolculuğunda "Burak" adlı binekle seyahat etmiştir. Bu gecede Beş vakit namaz, farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi miraç gecesinde verildi ve Miraç gecesinde "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti indirildi. Miraç gecesinde Allah, Hz. Muhammed'e insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan on iki emir de verildi.

MİRAÇ KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

İslam peygamberi Hazreti Muhammed, “Bir kimse Recep ayında oruç tutsa, Allah Teâlâ tarafından üç türlü lütûf ve inâyete mazhâr olur. Bunlardan biri, Allah Teâlâ onun geçmiş günahlarının tümünü mağfiret eder. İkincisi, ondan sonraki hayatında da onu korur. Üçüncüsü, mahşer yerinde, susuzluktan emîn olur.” buyurdu. (Gunye 1/181-182)

MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?

Müslümanlar tarafından tarihi merak edilen Miraç kandilinin tam olarak ne anlama geldiğine bakalım. Miraç, İslam aleminde ve mitolojide Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte alemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine dayanan bir addır. Rivayetler şu şekilde; İslam dini peygamberi Hz. Muhammed'in kalbinin temizlenmesi, Burak ve Cebrail eşliğinde Mescid-i Aksa'ya gidiş, Burak'ı bağlayıp peygamberlere namaz kıldırma, muallak taşından göğe yükselme, Allah ile konuşmalar, gök katlarında diğer peygamberler ile diyaloglar, cennet ve cehennemi görme ve geri dönme gibi bölümlerden bir araya gelmektedir.

MİRAÇ NE ANLAMA GELİR?

Miraç kelime anlamı olarak “Yükselmek – Göğe Yükselmek” anlamını taşımaktadır. Miraç Kandili, peygamberin Mirac’a yükseldiği gecenin idrak edildiği gün olarak bilinmektedir.

MİRAÇ İSMİ NE ANLAM TAŞIR?

Yine Miraç isminin analizinde de dürüstlük, saflık ve arınma özellikleri öne çıkar. Bahsedilen kişinin saf ve temiz bir karakter sahibi olması, ismin temsil ettiği değerdir. Bu ismi taşımakta olan kimselerde duygusallık, sadakat ve sağduyulu olmak en önemli kişilik özellikleridir.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

2 Şubat ÇARŞAMBA : ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

3 Şubat PERŞEMBE : REGAİB KANDİLİ

27 Şubat PAZAR: MİRAC KANDİLİ

17 Mart PERŞEMBE: BERAT KANDİLİ

2 Nisan CUMARTESİ: RAMAZAN BAŞLANGICI

27 Nisan ÇARŞAMBA: KADİR GECESİ

1 Mayıs PAZAR: AREFE

2 Mayıs PAZARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

3 Mayıs SALI: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

4 Mayıs ÇARŞAMBA: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

8 Temmuz CUMA: AREFE

9 Temmuz CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

10 Temmuz PAZAR: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

11 Temmuz PAZARTESİ: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

12 Temmuz SALI: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

30 Temmuz CUMARTESİ: HİCRİ YILBAŞI

8 Ağustos PAZARTESİ AŞURE GÜNÜ

7 Ekim CUMA: MEVLİD KANDİLİ

