Miraç kandili ne zaman? Kandil bugün mü, yarın mı?

İslam aleminin dört kandil gecesinden üç tanesi, mübarek üç aylar olan Receb, Şaban ve Ramazan aylarında yer alıyor. Mübarek aylardaki kandillerin ikincisi olan Miraç Kandili, Regaip Kandilinden sonra geliyor ve Hicri takvime göre Recep ayının 27. gecesine denk geliyor. Miraç gecesinin önemi Hz. Muhammed'in Mekke'den Kudüs'e gitmesi ve Kudüs'ten göğe yükselmesi olarak biliniyor.

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Hicri takvime göre Recep ayının 27. gecesi olan Miraç Kandili, Miladi takvime göre bu yıl 10 Mart 2021 Çarşamba gecesine denk geliyor.

MİRAÇ KANDİLİNİN ANLAMI

Mirac olayı, Hz. Muhammed'in göğe, önce Cennet'e oradan da Allah'ın yanına yükselmesi vakası olarka biliniyor.

Miraç hadisesi, hicretten on yedi ay kadar önce Recep ayının 27. gecesinde vuku bulmuştur.

Miraç hadisesinin iki kısmı bulunuyor.Mirac'ın ilk kısmında Hz. Muhammed, Mescidül - Haram'dan Beytü'l - Makdis'e yani Kudüs'e götürülüyor. Kur'an - ı Kerim'de de geçen bu kısım, Kur'an - ı Kerim'de gece yürüyüşü anlamına gelen "İsra" ismini alıp İsra suresinin ilk ayeti oluyor.

Miraç hadisesin ikinci kısmında ise Hz. Muhammed, Kudüs'ten göğe, Allah'a yükseliyor. Miraç hadisesi aslen bu yükselme olayı olarak karşımıza çıkıyor ancak bu göğe yükselme olayı Kur'an - ı Kerimde yer almıyor. Kur'an - ı Kerim'de yer almayan Mirac olayının ikinci kısmı birçok farklı hadiste detaylı bir biçimde anlatılıyor.