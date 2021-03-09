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Miraç kandili ne zaman? Kandil bugün mü, yarın mı?

09.03.2021 10:20 | Son Güncelleme:
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Miraç kandili ne zaman? Kandil bugün mü, yarın mı?

Miraç Kandili, İslam alemi için kutsal sayılan 4 gece arasında yer alıyor. Receb ayının 27. gecesi olan Miraç Kandili, Hz. Muhammed'in Kudüs'ten önce Cennet'e sonra da Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul ediliyor. Mübarek üç aylar içindeki ikinci kandil olan Miraç Kandili, Recep ayının sonuna gelinirken tüm İslam halkı tarafından heyecanla bekleniyor.

İslam aleminin dört kandil gecesinden üç tanesi, mübarek üç aylar olan Receb, Şaban ve Ramazan aylarında yer alıyor. Mübarek aylardaki kandillerin ikincisi olan Miraç Kandili, Regaip Kandilinden sonra geliyor ve Hicri takvime göre Recep ayının 27. gecesine denk geliyor. Miraç gecesinin önemi Hz. Muhammed'in Mekke'den Kudüs'e gitmesi ve Kudüs'ten göğe yükselmesi olarak biliniyor.

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Hicri takvime göre Recep ayının 27. gecesi olan Miraç Kandili, Miladi takvime göre bu yıl 10 Mart 2021 Çarşamba gecesine denk geliyor.

MİRAÇ KANDİLİNİN ANLAMI

Mirac olayı, Hz. Muhammed'in göğe, önce Cennet'e oradan da Allah'ın yanına yükselmesi vakası olarka biliniyor.

Miraç hadisesi, hicretten on yedi ay kadar önce Recep ayının 27. gecesinde vuku bulmuştur.

Miraç hadisesinin iki kısmı bulunuyor.Mirac'ın ilk kısmında Hz. Muhammed, Mescidül - Haram'dan Beytü'l - Makdis'e yani Kudüs'e götürülüyor. Kur'an - ı Kerim'de de geçen bu kısım, Kur'an - ı Kerim'de gece yürüyüşü anlamına gelen "İsra" ismini alıp İsra suresinin ilk ayeti oluyor.

Miraç hadisesin ikinci kısmında ise Hz. Muhammed, Kudüs'ten göğe, Allah'a yükseliyor. Miraç hadisesi aslen bu yükselme olayı olarak karşımıza çıkıyor ancak bu göğe yükselme olayı Kur'an - ı Kerimde yer almıyor. Kur'an - ı Kerim'de yer almayan Mirac olayının ikinci kısmı birçok farklı hadiste detaylı bir biçimde anlatılıyor.

Hz. Muhammed'in Miraç yolculuğunda "Burak" adındaki binekle seyahat ettiği rivayet ediliyor. Cebrail ile birlikte önce Mekke'den Kudüs'e sonra da 7 kat semaya doğru yol alan Hz. Muhammed, Miraç'tan döndüğünde İslam alemine 5 vakit farz namazı müjdeliyor.

Hz. Muhammed, göğe yükseliği sırasında her katta farklı bir Peygamber ile görüşüyor ve bu görüşmelerde Hz. Muhammed'e Cebrail eşlik ediyor. Son kata gelindiğinde ise Cebrail buradan sonraki sınırı geçemeyeceğini söyleyip Hz. Muhammed'in yanından ayrılıyor ve Hz. Muhammed Refref vasıtasıyla Allah'la görüşüyor.

HZ. MUHAMMED CENNETTE YÜKSELDİĞİNDE KİMLERLE GÖRÜŞTÜ?

Cennet'in 1. Katında : Hz. Havva ile Hz. Adem
Cennet'in 2. Katında : Hz. İsa ve Hz. Yahya
Cennet'in 3. Katında : Hz. Yusuf
Cennet'in 4. Katında : Hz. İdris
Cennet'in 5. Katında : Hz. Harun
Cennet'in 6. Katında : Hz. Musa
Cennet'in 7. Katında : Hz. İbrahim

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