MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN? Miraç Kandili BUGÜN mü, YARIN mı? Diyanet 2023 dini günler takvimi

Miraç Kandili ile ilgili detaylar merak konusu olurken, üç ayların içerisinde yer alan ilk kandil olan Regaip Kandili'nin ardından birçok kişi internette araştırma yapmaya devam ediyor. Miraç Kandili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini günler takvimine göre 17 Şubat 2023 Cuma günü idrak edilecek. İşte Miraç Kandili ile ilgili detaylar...

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Bu yıl Miraç Kandili 17 Şubat 2023 Cuma günü idrak edilecek.

MİRAÇ KANDİLİ BUGÜN MÜ, YARIN MI?

Miraç Kandili, İslam alemi için kutsal sayılan 4 gece arasında yer alıyor. Receb ayının 27. gecesi olan Miraç Kandili, Hz. Muhammed'in Kudüs'ten önce Cennet'e sonra da Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul ediliyor.

Miraç Kandili 17 Şubat 2023 Cuma günü idrak edilecek.

MİRAÇ KANDİLİ'NİN ANLAM VE ÖNEMİ

Miraç kelimesi “Yükselmek ve göğe yükselmek” gibi anlamlar taşımaktadır. Peygamberin Mirac’a yükseldiği gecenin idrak edildiği gün ise Miraç Kandili olarak bilinmektedir. Bu kutsal günle ilgili Diyanet’ten yapılan açıklamalar ise şöyle; Miraç, Mekke döneminde, risaletin zor zamanlarında, Sevgili Peygamberimizin, bir gece, Mescidi Haramdan Mescid-i Aksa’ya, oradan da semaya yaptığı ve Yüce Yaratan’ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa ettiği hikmet yüklü yolculuğu ifade ediyor.

2023 KANDİLLER LİSTESİ

26 Ocak PERŞEMBE : Regaib Kandili

17 Şubat CUMA: Miraç Kandili

6 Mart PAZARTESİ: Berat Kandili

26 Eylül SALI: Mevlid Kandili

