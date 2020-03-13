Miraç Kandili ne zaman? Miraç Kandili’ne kaç gün kaldı?

İslam alemi hicri takvime göre üç ayların içinde. Dinen bu önemli zaman dilimi oruç, dua, nafile namazı gibi ibadetlerle değerlendiriliyor. Üç aylarda ilk olarak Regaip Kandili idrak edildi. Sırada da İslamiyet’in en önemli anlarından birinin idrak edileceği Miraç Kandili var. Peki 2020’de Miraç Kandili hangi güne denk geliyor?

2020 YILI MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Hicri takvime göre Receb ayının 26’sı olan Miraç Kandili bu sene miladi takvime göre 21 Mart Cumartesi gününe denk geliyor. kimileri yarınki Cumartesi zannediyorlar ama Miraç Kandili'ne henüz 1 hafta daha var.

MİRAÇ KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN TUTULACAK?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Miraç Kandili’nde oruç ne zaman tutulur sorusuna “Oruç bir gün sonra da tutulabilir. Kandil sonrası ve öncesi de oruç tutulabilir” demiştir. Yani kandil günü oruç tutacaksanız 21 Mart Cumartesi sabahı imsak vakti ile oruca başlamanız, sahura imsaktan önce kalkmanız gerekiyor.

MİRAÇ NASIL MEYDANA GELDİ?

Buhari ve Müslim'de Miraç mucizsesi şu şekilde aktarılmaktadır...

HZ. Muhammed Mekke’de, evinde veya Kâbe’de bulunduğu sırada Cebrâil aleyhi’s-selâm bazı meleklerle birlikte gelerek Peygamberimizin göğsünü açmışlar, zemzem ile yıkadıktan sonra hikmet ve iman nuru doldurmuşlardır.