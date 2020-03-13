Miraç Kandili ne zaman? Miraç Kandili’ne kaç gün kaldı?

İslam alemi hicri takvime göre üç ayların içinde. Dinen bu önemli zaman dilimi oruç, dua, nafile namazı gibi ibadetlerle değerlendiriliyor. Üç aylarda ilk olarak Regaip Kandili idrak edildi. Sırada da İslamiyet’in en önemli anlarından birinin idrak edileceği Miraç Kandili var. Peki 2020’de Miraç Kandili hangi güne denk geliyor?
Hicri takvime göre Receb ayının 26’sı olan Miraç Kandili bu sene miladi takvime göre 21 Mart Cumartesi gününe denk geliyor. kimileri yarınki Cumartesi zannediyorlar ama Miraç Kandili'ne henüz 1 hafta daha var.
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Miraç Kandili’nde oruç ne zaman tutulur sorusuna “Oruç bir gün sonra da tutulabilir. Kandil sonrası ve öncesi de oruç tutulabilir” demiştir. Yani kandil günü oruç tutacaksanız 21 Mart Cumartesi sabahı imsak vakti ile oruca başlamanız, sahura imsaktan önce kalkmanız gerekiyor.
Buhari ve Müslim'de Miraç mucizsesi şu şekilde aktarılmaktadır...
HZ. Muhammed Mekke’de, evinde veya Kâbe’de bulunduğu sırada Cebrâil aleyhi’s-selâm bazı meleklerle birlikte gelerek Peygamberimizin göğsünü açmışlar, zemzem ile yıkadıktan sonra hikmet ve iman nuru doldurmuşlardır.
Peygamberimizle ilgili göğüs açma (şerh-i sadr) olarak adlandırılan hadise budur. Ardından Cebrâil aleyhi’s-selâm Peygamberimizi “Burak”a bindirerek Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya geldiler.
HZ. Muhammed burada namaz kılmış ve bütün Peygamberler de onunla beraber kılmışlar. Namaz ardından göğe yükselinmiş ve Peygamberimiz gökyüzünün katlarını geçerek Allah'ın divanına gelmiştir. Bu makamda Peygamberimize üç ilâhî ihsanda bulunulduğu hadis-i şeriflerde ifade buyuruluyor. Bunlar:
Beş vakit namaz.
Allah’a ortak koşmayanların bağışlanacağı müjdesidir.
Bakara sûresinin sonundaki üç âyet ki, İslâm’ın temel inanç esaslarını tamamlamakta ve Müslümanların çektiği üzüntü ve sıkıntıların sona erdiği müjdelenmektedir.