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Miraç kandili nedir? Neden önemlidir? Miraç kandili fazileti

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2020 17:03 | Son Güncelleme

Miraç, üç ayların gelmesiyle kutlanan kandiller arasındadır. Miraç gecesi, Recep ayı içerisinde yer alır. Peygamber Efendimizin göğe yükseldiği söylenen bu gece tüm müminler için önemlidir. Gece boyunca namaz kılınır, Kur'an okunur. Miraç kandili, tüm Müslümanlar tarafından ibadetle geçirilen gecelerdendir. Peki, Miraç Kandili nedir? Neden önemlidir? Miraç Kandili fazileti...

Miraç kandili nedir? Neden önemlidir? Miraç kandili fazileti

Miraç Kandili, İslâmiyet'te önemli yeri olan gecelerdendir. Miraç gecesinde son peygamber Hz. Muhammed Mustafa'nın göğe yükselerek Allah ile konuştuğu söylenir. Bu kutlu gece her sene üç aylardan biri olan Recep ayı içerisinde kutlanır. Müminler, gece boyunca ibadet eder; namaz kılar, tesbih çeker, Kur'an-ı Kerim okur. Bu gece boyunca ibadet etmek, diğer günlerden daha hayırlı kabul edilir. Bu yüzden inançlı her birey Miraç gecesini hakkıyla değerlendirmek ister. Öyleyse Miraç Kandili nedir? Neden önemlidir? Miraç Kandilinin fazileti ve Miraç Kandili hakkında daha fazlasını yazımızda derledik.

Miraç Kandili Anlamı Nedir?

Miraç Kandili, tüm müminler için önemli bir gece olarak kabul edilir. Her sene üç ayların içerisinde Hz. Muhammed'in Allah katına yükselmesi bu kutlu gecede anılır. Miraç Kandili önemi işte buradan gelir. Miraç, yükselmek anlamına gelir.

İsra ve Miraç Olayı Nedir?

Miraç gecesi de aslında iki farklı olaydan oluşur. İlki son peygamber Hz. Muhammed'in Mekke'den Kudüs'e yürüyerek gitmesi olayıdır. Bu olaya İsra da denmiştir. Gecenin devamında ise Hz. Muhammed Mescid-i Aksa'da göğe, Allah katına yükselmiştir. Miraç gecesi peygamberimizin Allah ile konuşması sebebiyle önemlidir.

İsra Ne Demek?

İsra kelimesinin anlamı, yürütmektir. Yürümek anlamına gelen sirayet kelimesinden türemiştir. İsra, Miraç Kandiline yaşanan önemli olaylardan biridir. Hz. Muhammed, Mirac'a yükselmeden evvel Mekke'den Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya bir gecede yürüyerek gitmiştir. Bu kadar kısa bir sürede oradan oraya gitmek mümkün değildir. Allah, Mz. Muhammed'i yanına çağırır ve ona insanüstü bir güç verir. Kur'an-ı Kerim'in 17. suresine de İsra adı verilmiştir. Bu surede, İsra gecesi ve mucizeleri anlatılıyor.

Miraç Kandili Ne Zaman?

Miraç gecesi, üç aylar içerisinde kutlanan kandiller arasındadır. Üç ayların ilki olan Recep ayının 27. gecesi olarak kabul edilir.

Miraç Kandili Kur'an'da Geçiyor Mu?

Miraç Kandili, Kur'an-ı Kerim'de açıkça dile getirilmemiştir. Ancak Miraç Kandili ayetleri yaşanan mucizevi olaylardan bazı bahseder. Bu ayetlere ulaşmak için Kur'an'ın 17. suresi olan İsra suresine bakmak yeterli olur. Örneğin;

l “Bir kısım ayetlerimizi kendisine göstermek için, kulunu bir gece Mescid-i Haram’dan, çevresini bereketlendirdiğimiz el-Mescid-i Aksa’ya götüren O Allah her türlü noksanlıktan yücedir. Gerçekten O, işitendir görendir.” (İsra, 17/1)

Miraç Kandilinde Ne Yapılır? Miraç Kandili Yapılması Gerekenler

Miraç Kandili, kutlu kabul edilen gecelerdendir. Kutlu geceler, Allah ile olan bağın kuvvetlendirilmesinde önemli sayılır. Bu yüzden müminler böyle geceleri ibadet ederek geçirir. Gece boyunca Allah'a günahların affı için yalvarmak, Allah rızası için gibi sebeplerden normalden daha fazla ibadet edilir.

Miraç Kandili İbadetleri

Miraç Kandili faziletleri her Müslüman tarafından dikkate alınır. Bu nedenle bu kutlu gece en iyi şekilde değerlendirilmeye çalışılır. Gece boyunca yapabileceğiniz ibadetler:

Miraç Kandili Okunacak Dualar

Miraç Kandilinde, yapılacak ibadetlerin başında dua okumak gelir. Ancak Miraç Kandili duası olarak adlandırılan özel bir dua yok. Edebileceğiniz dualar;

l Her zaman okuduğunuz duaları okuyabilirsiniz.
l Allah'a sığındığınızı içten bir şekilde dile getirebilirsiniz. Samimi bir şekilde ettiğiniz her dua Allah katında muhakkak yerini bulacaktır. Allah, aciz kullarının her zaman yanındadır.
l Namaz surelerini okuyabilirsiniz.
l Böyle gecelerde Kur'an-ı Kerim okumanın sevabı büyüktür.
l Hiçbir duayı bilmeyen kimseler için de Miraç Kandili sohbeti dinlemek bir seçenektir. Camiye gidebilecek kimseler de Miraç Kandili vaazı dinleyebilir. Toplu bir şekilde ibadet ederek dualara eşlik etmek de önemlidir.
l Son olarak dua mahiyetinde olmasa da Miraç Kandili ilahileri dinlenebilir. Allah'ı anmanın bir başka şekli de budur.

Miraç Kandili Tesbihleri Nelerdir?

Miraç Kandilinde, fiziksel yeterliliği namaz kılmaya yetmeyen insanlar tesbih çekebilirler. Miraç Kandili tesbih çekmek de Allah'ı ya da peygamberlerini anmanın bir yoludur. Miraç Kandili zikirleri:

l 100 kez salavat getirilebilir. Salavat getirmenin farklı şekilleri vardır. Bunlardan biri: ''Âllâhümme salli alâ Muhammed.''dir.
l 100 kez sstiğfar getirilir. İstiğfar, Allah'tan af dileme demektir. İşlenen günahların affı için Allah'a yakarma, tüm günahlardan dönüldüğüne dair bir söz verme şekline istiğfar denir. İstiğfar duası: “Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe’l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü’t-tevbete ve’l-mağfirete ve’l-hidâyete lenâ, innehû, hüve’t-tevvâbü’r-rahîm.” şeklindedir. Ancak tesbih çekerken ''Estağfirullah'' denerek de çekilebilir.
l 100 kez ''Allah'' denerek yahut Allah'ın isimleri sayılarak tesbih çekilebilir.

Miraç Kandili Namazı Nasıl Kılınır?

Kandillerde kılınan farklı namazlar vardır:

l Bu namazların başında tesbih namazı gelir. Tesbih namazı toplamda 4 rekat olarak kılınır. ''Allah rızası için niyet ettim tesbih namazı kılmaya'' denilerek niyet edilir. Sübhaneke okunduktan sonra 15 kez “Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” cümlesi tekrarlanır. Tesbih namazının usullerine uyularak namaz eda edilir.
l Miraç Kandilinde kılınmayı uygun görülen bir başka namaz ise nafile namazdır. Nafile namazı toplam 12 rekat şeklinde kılınır. Yatsı namazı ile sabah namazı arasındaki zaman diliminde kılınması gerekir.
l Varsa kazaya bırakılan namazlar da Miraç Kandili boyunca kılınabilir.

Miraç Kandili Namazına Nasıl Niyet Edilir?

Miraç Kandilinde kılınan her namaza farklı şekilde niyet edilebilir. Esas olan ''Allah rızası için ... namazını kılmaya niyet ettim'' şeklinde niyet etmektir. Kılınan namazlarda önemli olan Allah'a sığınmadır. Bu yüzden her namazda Allah için niyet etmek gerekir.

Miraç Kandili Oruç Tutulur Mu?

Miraç Kandilinde oruç tutmak şart değildir. Kandillerde oruç tutmakla ilgili dini kaynaklarda bir hüküm yok. Ancak müminler kandillerin gecesinde çeşitli ibadetler yaparken gündüzleri oruç tutarak değerlendirir. Bu şekilde kandil boyunca ibadet etmiş olunur.

Miraç Kandili ile İlgili Hadisler

Miraç Kandili hakkında söylenmiş bazı hadisler var. Miraç Kandili hadisleri şu şekildedir:

l "İsra gecesi Cennetin kapısı üzerinde “Sadakanın on, ödünç vermenin sevabı on sekiz mislidir” yazılmış olduğunu gördüm."
l "İsra gecesi, nura gark olmuş bir zat gördüm. “Bu kim?” dedim. Cebrail aleyhisselam, “Dünyada iken Allahü teâlâyı devamlı anan, kalbi camiye bağlı ve ana-babasına asi olmayan bir zattır” dedi."

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