Miraç kandili nedir? Neden önemlidir? Miraç kandili fazileti

Miraç Kandili, tüm müminler için önemli bir gece olarak kabul edilir. Her sene üç ayların içerisinde Hz. Muhammed'in Allah katına yükselmesi bu kutlu gecede anılır. Miraç Kandili önemi işte buradan gelir. Miraç, yükselmek anlamına gelir.

Miraç Kandili, İslâmiyet'te önemli yeri olan gecelerdendir. Miraç gecesinde son peygamber Hz. Muhammed Mustafa'nın göğe yükselerek Allah ile konuştuğu söylenir. Bu kutlu gece her sene üç aylardan biri olan Recep ayı içerisinde kutlanır. Müminler, gece boyunca ibadet eder; namaz kılar, tesbih çeker, Kur'an-ı Kerim okur. Bu gece boyunca ibadet etmek, diğer günlerden daha hayırlı kabul edilir. Bu yüzden inançlı her birey Miraç gecesini hakkıyla değerlendirmek ister. Öyleyse Miraç Kandili nedir? Neden önemlidir? Miraç Kandilinin fazileti ve Miraç Kandili hakkında daha fazlasını yazımızda derledik.

l “Bir kısım ayetlerimizi kendisine göstermek için, kulunu bir gece Mescid-i Haram’dan, çevresini bereketlendirdiğimiz el-Mescid-i Aksa’ya götüren O Allah her türlü noksanlıktan yücedir. Gerçekten O, işitendir görendir.” (İsra, 17/1)

Miraç Kandilinde Ne Yapılır? Miraç Kandili Yapılması Gerekenler

Miraç Kandili, kutlu kabul edilen gecelerdendir. Kutlu geceler, Allah ile olan bağın kuvvetlendirilmesinde önemli sayılır. Bu yüzden müminler böyle geceleri ibadet ederek geçirir. Gece boyunca Allah'a günahların affı için yalvarmak, Allah rızası için gibi sebeplerden normalden daha fazla ibadet edilir.

Miraç Kandili İbadetleri

Miraç Kandili faziletleri her Müslüman tarafından dikkate alınır. Bu nedenle bu kutlu gece en iyi şekilde değerlendirilmeye çalışılır. Gece boyunca yapabileceğiniz ibadetler:

Miraç Kandili Okunacak Dualar

Miraç Kandilinde, yapılacak ibadetlerin başında dua okumak gelir. Ancak Miraç Kandili duası olarak adlandırılan özel bir dua yok. Edebileceğiniz dualar;

l Her zaman okuduğunuz duaları okuyabilirsiniz.

l Allah'a sığındığınızı içten bir şekilde dile getirebilirsiniz. Samimi bir şekilde ettiğiniz her dua Allah katında muhakkak yerini bulacaktır. Allah, aciz kullarının her zaman yanındadır.

l Namaz surelerini okuyabilirsiniz.

l Böyle gecelerde Kur'an-ı Kerim okumanın sevabı büyüktür.

l Hiçbir duayı bilmeyen kimseler için de Miraç Kandili sohbeti dinlemek bir seçenektir. Camiye gidebilecek kimseler de Miraç Kandili vaazı dinleyebilir. Toplu bir şekilde ibadet ederek dualara eşlik etmek de önemlidir.

l Son olarak dua mahiyetinde olmasa da Miraç Kandili ilahileri dinlenebilir. Allah'ı anmanın bir başka şekli de budur.