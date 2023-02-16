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Miraç Kandili nedir, neler yapılmalı? Miraç Kandili'nde yapılacak ibadetler hangileri?

16.02.2023 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miraç Kandili'ni yarın idrak edeceğiz. İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" ikinci kandili olan Miraç Kandili için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Kandil gecesini dua ve ibadetlerle geçirmek isteyenler Miraç Kandili nedir, neler yapılmalı? Miraç Kandili'nde yapılacak ibadetler hangileri? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. İşte Miraç Kandili'nde yapılması gerekenler...

Miraç Kandili nedir, neler yapılmalı? Miraç Kandili'nde yapılacak ibadetler hangileri?

Miraç Kandili ibadetleri merak ediliyor. Recep ayının 27.nci gecesi idrak edilen Miraç Kandili’nde Yüce Allah'ın affına mahzar olmak isteyen Müslümanlar dua ve ibadetlerini yerine getirecejler. Hak dostları tarafından Miraç gecesinin Kadir gecesinden sonra en faziletli gece olduğu söylenir. Bu geceyi boş geçirmek istemeyenler Miraç Kandili'nde neler yapılmalı? Miraç Kandili'nde yapılacak ibadetler hangileri? sorularına yanıt arıyorlar. İşte tüm detaylar...

MİRAÇ NE DEMEK?

Miraç, İslam dininde ve mitolojik anlatımlarında, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir.

Hadis kaynaklarına göre Miraç'ta önce 50 vakit olarak bildirilen namaz, Peygamber Musa'nın bunun insanlara ağır geleceği şeklindeki ikazları üzerine Hz. Muhammed'in birkaç kere geri dönüp Allah'tan namazı hafifletmesini dilemesinin ardından beş vakte indirilmiştir.

Miraç Kandili 2

MİRAÇ KANDİLİ'NDE NELER YAPILIR, İBADETLERİ NELERDİR?

Peygamber Efendimiz (S.A.V) bu gece pek çok rûhânî ahvâl ve ikrâma kavuşmuş olmakla birlikte hiç bir kulun ulaşamayacağı manevi alemlere varmıştır. İşte bu gece her yıl Miraç Kandili olarak idrak edilir. Bu gecede şu ibadetleri yapılması tavsiye edimiştir:

**1- ORUÇ TUTMAK

Recep ayının 27. gecesine denk gelen Mîraç Kandili’nin gündüzünde oruç tutulması tavsiye edilmektedir.

Din adamları Miraç Kandili hakkında, "Gündüzünde oruçlu bulunmalıdır. Ma’sıyete dâir olmaksızın yapılacak her duânnın kabulü inâyet-i ilâhiyyeden umulur." demiştir.

2- KAZA VE NAFİLE NAMAZI KILMAK

Miraç’taki en mühim hususlardan biri, beş vakit namazın farz kılınmasıdır. Hak dostları bu gecede namaz kılmanın ehemmiyetine dikkat çekmişler ve namaz borcu olanların kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.

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3- KUR'ÂN-I KERÎM OKUMAK

Mîraç gecesinde Peygamber Efendimiz’e (S.A.V) hediye edilenlerden biri de Bakara Sûresi’nin son iki ayetidir. (bk. Müslim, Îman, 279) Allah dostları bu gece çokça Kur’ân-ı Kerîm okunmasını tavsiye buyurmuşlardır.

Kütüb-ü Sitte’de Abdullah Bin Mesut’tan -radıyallâhu anh- rivayet olunan bir hadis-i şerifte söyle buyrulmuştur:

"Her kim geceleyin Bakara Sûresi'nden bu iki âyeti okursa ona yeter."

Ebû Zerr -radıyallâhu anh-:

“−Yâ Rasûlallâh! Bana nasihatte bulun!” dediğinde Âlemlerin Efendisi:

“−Kur’ân okumaya ve Allâh’ı zikretmeye bak, çünkü Kur’ân yeryüzünde senin için bir nûr, gökyüzünde de bir azıktır.” buyurmuştur. (İbn-i Hibbân, II, 78)

4- TEVBE İSTİĞFAR ETMEK

Allah Teâla şirke düşmeyenlerin büyük günahlarını affedeceğini bu gecede müjdelemiştir. (bk. Müslim, Îman, 279)

Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz: “Ben, günde yüz kere istiğfâr ederim...” (Müslim, Zikir, 42) buyurmuşlardır.

5- DUA ETMEK

Bu mübârek geceler, Rabbimize duâ ve niyazda bulunma zamanlarıdır.

Ayet-i kerîmede buyrulur:

“(Ey Rasûlüm!) De ki: Sizin duâ ve niyâzlarınız olmazsa, Rabbim size ne diye değer versin?..” (el-Furkân, 77)

Miraç Kandili 4

6- SALAVAT GETİRMEK

Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e salavat getirmeyi Allah Teâla emretmiştir. Ayrıca hadis-i şeriflerde salavat getirenin bütün sıkıntılarının gideririleceği bildirilmiştir.

7- SADAKA VERMEK

Allah yolunda infakta bulunup sadaka vermenin kişiyi pek çok tehlike ve belâlardan muhâfaza edeceği, buna ilâveten sadaka sahibini muhabbetullâh’a nâil eyleyeceği unutulmamalıdır. Bu müstesnâ geceler de sadaka vermeye en güzel vesilelerdir.

8- TEFEKKÜRDE BULUNMAK

"Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

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