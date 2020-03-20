HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Miraç Kandili'nin önemi nedir? Miraç nasıl gerçekleşti?

Miraç Kandili'nin önemi nedir? Miraç nasıl gerçekleşti?

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2020 16:52 | Son Güncelleme

Üç aylar dinen önemli zamanlardır. Kandiller ve Ramazan bu dönemdedir ki Miraç Kandili üç ayların ikinci kandilidir. Peki Miraç Kandili'nin önemi nedir? Miraç hadisesi nasıl gerçekleşmiştir? İşte Miraç ile ilgili merak edilenler...

Miraç Kandili'nin önemi nedir? Miraç nasıl gerçekleşti?

Miraç Kandili 2020'de 21 Mart Cumartesi akşamına denk geliyor. Üç ayların bu ikinci kandili Müslümanlık, İslamiyet için çok önemli bir hadisenin idrakidir. Peki bu önemli hadise nedir? Yani Miraç Kandili'nin önemi nedir, Miraç'ta neler olmuştur.

MİRAÇ KANDİLİ'NİN ÖNEMİ

Miraç Kur'an'da Necm Surei 13-18. ayetlerde geçer. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAS) gece vakti Kâbe’den alınıp Burak adı verilen binek üstünde Mescid-i Aksa'ya götürülmüş, sırasıyla eski Aksa denen bugünkü el-Aksa Camii'in altındaki yerden Mescid-i Aksa alanına girmiş, oradan Kubbet-üs-sahra'nın bulunduğu alana geçmiş ve orada İsa, Musa, Zekeriya peygamberlerle buluşmuştur. Günümüzde Nebi Minberi'nin bulunduğu alanda bütün peygamberlere namaz kıldırmış, oradan da Miraç Minberi'nin bulunduğu alandan göğe yükselmiştir.

﴾13-14﴿ Andolsun ki onu (meleği) iniş esnasında en sondaki sidre ağacının yanında bir daha gördü.
﴾15﴿ Ki onun yanında huzur içinde kalınacak cennet vardır.
﴾16﴿ O an sidreyi bürüyen bürümüştü.
﴾17﴿ Göz ne kaydı ne de hedefinden şaştı.
﴾18﴿ Hiç kuşkusuz o, rabbinin âyetlerinden en büyüğünü görmüştü.

Miraçta Hz. Muhammed’in (SAS) eriştiği son durak Sidret'ül münteha (Necm Suresi:14-16) olarak geçer. Bundan sonraki âleme yeryüzündeki varlıklar geçemez.

MİRAÇ HADİSESİ NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Hazreti Peygamber (asm) Mescid-i Haram’dan (Mekke'den), Mescid-i Aksâ'ya (Kudüs'e) ata benzer beyaz bir Cennet bineği olan Burak ile geldi.[8] Kudüs'e gelmeden yol üzerinde Hz. Musa'nın (as) makamına uğradı, orada iki rekât namaz kıldı, daha sonra Mescid-i Aksâ'ya geldi. Orada içlerinde Hazreti İsa, Hazreti Musa ve Hazreti İbrahim’in de (Aleyhimüsselam) bulunduğu peygamberler topluluğu kendisini karşıladı. Hazreti Muhammed (asv) bu peygamberlere imam olarak onlara iki rekat namaz kıldırdı.

Bu hadiseden sonra Hazreti Peygamber’e (asm) iki kap getirildi ki; kabın birisinde şarap, diğerinde süt vardı. “Bunlardan hangisini istersen, al!" denildi.[ Peygamberimiz (asm) sütü seçti. Cebrail (as), Peygamberimiz’e (asm): "Sen fıtratı seçtin, eğer sen şarabı almış olsaydın, senden sonra ümmetin azardı. Sütü tercih etmekle sen de fıtrata yöneltildin, ümmetin de fıtrata yöneltildi. Şarap size haram kılındı!” dedi.

Semanın bütün tabakalarına uğradı. Sırasıyla yedi sema tabakalarında bulunan Hz. Adem, Hz. Yahya ve Hz. İsa, Hz. Yusuf, Hz. İdris, Hz. Harun, Hz. Musa ve Hz. İbrahim (Aleyhimüsselam ecmain) gibi peygamberlerle görüştü, Onlar kendisine “Hoş geldin!..” dediler, tebrik ettiler. Sonra her gün yetmiş bin meleğin ziyaret ettiği Beytü'l-Ma'mur'u ziyaret etti.

Bundan Sonra Hz. Cebrail (as) ile birlikte sidretü'l-müntehâ'ya geldiler. Sidretü’l-müntehâ; kökü altıncı kat gökte ve gövdesi, dalları yedinci kat göğün üzerinde, gölgesiyle bütün gökleri ve cenneti gölgeleyen, yaprakları fil kulakları gibi, meyveleri küpler kadar, bir ağaçtır.

MİRAC'TA PEYGAMBERİMİZE VERİLENLER

Peygamberimiz’e (asm) Mirac'ta şu üç şey verildi:

  1. Elli vakit namaz sevabına denk, beş vakit namaz verildi.

  2. Bakara sûresinin son iki âyeti verildi.

  3. Peygamberimiz’in (asm) ümmetinden olup da, Allah'a şerik koşmayanlardan mukhimat (büyük günahlar) bağışlandı.[31]

Nitekim bir hadiste bu hediyeler şöyle ifade edilmiştir: “…Miraçta Hz. Peygamber (a.s.m)’e şu üç şey verildi: Beş vakit namaz verildi, Bakara Suresinin son kısmı (Amenerresul) verildi ve bu ümmetten Allah’a şirk koşmadan ölen kimsenin günahlarının bağışlanacağı hususu (söz verildi).” (bk. Müslim, İman, 279).

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi! Bakın sonucu ne oldu 'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi! Bakın sonucu ne oldu
AŞTİ'de koronavirüs paniği! İngiltere'den geldiğini söyleyip adres sorunca...AŞTİ'de koronavirüs paniği! İngiltere'den geldiğini söyleyip adres sorunca...
Kasıklarınızda ağrı yaşıyorsanız nedeni bu olabilir!Kasıklarınızda ağrı yaşıyorsanız nedeni bu olabilir!
Anahtar Kelimeler:
Miraç Kandili miraç hadisesi

En Çok Okunan Haberler

'Bol bol seks yapın' çağrısına yanıtı olay oldu

'Bol bol seks yapın' çağrısına yanıtı olay oldu

Türkiye eve kapanınca havalar da değişti

Türkiye eve kapanınca havalar da değişti

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs testi açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs testi açıklaması

79 yaşındaki hasta koronavirüsü o ilaçla yendi

79 yaşındaki hasta koronavirüsü o ilaçla yendi

Karantinadaki sunucudan kötü haber! Eşi sinir krizi geçirdi

Karantinadaki sunucudan kötü haber! Eşi sinir krizi geçirdi

Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?

Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Aytaç Yalman koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Aytaç Yalman koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Aleviler için skandal sözler: Bir otele tıkıp yakabilirsin

Aleviler için skandal sözler: Bir otele tıkıp yakabilirsin

Bartın’da koronavirüs alarmı

Bartın’da koronavirüs alarmı

Diğer Haberler
Malatya'da koronavirüs kararı! 65 yaş üstü vatandaşları kartları geçici olarak donduruldu

Bir ilde daha paso kararı! Geçici olarak durduruldu

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz'dan koronavirüs açıklaması

Bilim Kurulu Üyesi'nden koronavirüs açıklaması

Cami kapısını zorladılar! Koronavirüs uyarılarına rağmen...

Cami kapısını zorladılar! Tüm uyarılara rağmen...

Bakan Gül'den yeni koronavirüs açıklaması

Bakan Gül'den yeni koronavirüs açıklaması

AŞTİ'de koronavirüs paniği! İngiltere'den geldiğini söyleyip adres sorunca...

AŞTİ'de koronavirüs paniği! İngiltere'den geldiğini söyleyip adres sorunca...

Tilavet secdesi nasıl yapılır? (Resimli anlatım) Tilavet Secdesi nedir?

Tilavet secdesi nasıl yapılır?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.