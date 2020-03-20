Miraç Kandili'nin önemi nedir? Miraç nasıl gerçekleşti?

Miraç Kandili 2020'de 21 Mart Cumartesi akşamına denk geliyor. Üç ayların bu ikinci kandili Müslümanlık, İslamiyet için çok önemli bir hadisenin idrakidir. Peki bu önemli hadise nedir? Yani Miraç Kandili'nin önemi nedir, Miraç'ta neler olmuştur. MİRAÇ KANDİLİ'NİN ÖNEMİ Miraç Kur'an'da Necm Surei 13-18. ayetlerde geçer. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAS) gece vakti Kâbe’den alınıp Burak adı verilen binek üstünde Mescid-i Aksa'ya götürülmüş, sırasıyla eski Aksa denen bugünkü el-Aksa Camii'in altındaki yerden Mescid-i Aksa alanına girmiş, oradan Kubbet-üs-sahra'nın bulunduğu alana geçmiş ve orada İsa, Musa, Zekeriya peygamberlerle buluşmuştur. Günümüzde Nebi Minberi'nin bulunduğu alanda bütün peygamberlere namaz kıldırmış, oradan da Miraç Minberi'nin bulunduğu alandan göğe yükselmiştir. ﴾13-14﴿ Andolsun ki onu (meleği) iniş esnasında en sondaki sidre ağacının yanında bir daha gördü.

﴾15﴿ Ki onun yanında huzur içinde kalınacak cennet vardır.

﴾16﴿ O an sidreyi bürüyen bürümüştü.

﴾17﴿ Göz ne kaydı ne de hedefinden şaştı.

﴾18﴿ Hiç kuşkusuz o, rabbinin âyetlerinden en büyüğünü görmüştü.

Miraçta Hz. Muhammed’in (SAS) eriştiği son durak Sidret'ül münteha (Necm Suresi:14-16) olarak geçer. Bundan sonraki âleme yeryüzündeki varlıklar geçemez. MİRAÇ HADİSESİ NASIL GERÇEKLEŞTİ? Hazreti Peygamber (asm) Mescid-i Haram’dan (Mekke'den), Mescid-i Aksâ'ya (Kudüs'e) ata benzer beyaz bir Cennet bineği olan Burak ile geldi.[8] Kudüs'e gelmeden yol üzerinde Hz. Musa'nın (as) makamına uğradı, orada iki rekât namaz kıldı, daha sonra Mescid-i Aksâ'ya geldi. Orada içlerinde Hazreti İsa, Hazreti Musa ve Hazreti İbrahim’in de (Aleyhimüsselam) bulunduğu peygamberler topluluğu kendisini karşıladı. Hazreti Muhammed (asv) bu peygamberlere imam olarak onlara iki rekat namaz kıldırdı. Bu hadiseden sonra Hazreti Peygamber’e (asm) iki kap getirildi ki; kabın birisinde şarap, diğerinde süt vardı. “Bunlardan hangisini istersen, al!" denildi.[ Peygamberimiz (asm) sütü seçti. Cebrail (as), Peygamberimiz’e (asm): "Sen fıtratı seçtin, eğer sen şarabı almış olsaydın, senden sonra ümmetin azardı. Sütü tercih etmekle sen de fıtrata yöneltildin, ümmetin de fıtrata yöneltildi. Şarap size haram kılındı!” dedi.