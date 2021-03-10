Miraç kandilinde hangi dualar okunur? Kandilde nasıl ibadet edilir?

Miraç Kandili'nde yapılması gereken ibadetlerin başında bol bol dua etmek, kaza namazlarını kılmak, salavat getirmek, oruç tutmak gelmektedir. Miraç gecesinde yapılan ibadetler, senenin herhangi bir gününde yapılan ibadetlerin 1000 katına bedeldir.

MİRAÇ KANDİLİNDE HANGİ DUALAR OKUNUR?

AMENER RESULÜ

Amene-rrasûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihi velmu/minûn(e)(c) kullun âmene bi(A)llâhi ve melâ-iketihi ve kutubihi ve rusulihi lâ nuferriku beyne ehadin min rusulih(i)(c) ve kâlû semi'nâ ve ata'nâ(s) ġufrâneke rabbenâ ve-ileyke-lmasîr(u). Arapça okunuşu bu şekildedir.

Amener Rasulü Meali ve Fazileti:

Amener rasulü duası kişinin iman etmesi gereken şeylere iman ettiğini açıklamasına vesile olan duadır. Anlamında da Peygamberin indirilen kitaplara, meleklere ve diğer iman edilmesi gereken şeylere iman ettiğini, bizlerinde etmesi gerektiğini açıklar.

Türkçe okunuşu şu şekildedir:

Amenerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü'minun, küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadin min rusülih, ve kalu semi'na ve ata'na gufraneke rabbena ve ileykelmesir.