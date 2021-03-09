Miraç Kandilinde ne oldu? Miraç ne demek?

Mübarek üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan aylardan, Recep ayının son zamanları içerisindeyiz. 10 Mart Çarşamba günü Miraç Kandili olarak ihya edilecek. Peki Miraç Kandilinde ne oldu?
Mirac Gecesi, Recep ayının 27. gecesidir. Mirac mucizesi, hicretten bir buçuk yıl önce, 621 yılı başlarında vuku bulmuştur. Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada Hz. Peygamber (s.a.v) Mescidül-Haram'dan Beytü'l-Makdis'e (Kudüs) götürülür. Kur'an'ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında isra adını alır. İkinci aşamayı ise Hz. Peygamber (s.a.v)'in Beytü'l-Makdis'ten Allah'a yükselişi oluşturur. Mirac olarak anılan bu yükselme olayı Kur'an'da anılmaz, ama çok sayıdaki hadis-i şerifde ayrıntılı biçimde anlatılır.
Beş vakit namaz, miraç gecesinde farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi verildi ve Miraç gecesinde "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti indirildi.
Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan on iki emir vahyetti.
Mirac, merdiven demektir. Resulullah efendimizin göklere çıkarıldığı, bilinmeyen yerlere götürüldüğü gecedir. Recebin 27. gecesidir. İsra suresinin ilk âyet-i kerimesinde, Mirac bildirilmektedir.
Miraç Kandili 10 Mart Çarşamba günü idrak edilecek. Miraç Kandili, 13 Şubat’ta başlayan "üç aylar"ın ilki recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor. Bu gece, Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul ediliyor.
2021 KANDİL GÜNLERİ