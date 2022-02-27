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Miraç Kandilinde ne oldu? Miraç olayı nedir? Miraç olayı ne zaman oldu?

27.02.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miraç Kandilinin önemi, Miraç olayı veya Miraç Kandilinde ne olduğuna dair pek çok insanın birtakım fikirleri vardır. Mübarek sayılan gecelerin çoğunda İslam dünyasını ilgilendiren öenmli olaylar olmuştur. Üç aylar bilindiği gibi başladı. 2022 yılının ikinci kandili olan Miraç Kandili 27 Şubat Pazar yani bu gün dualarla ve ibadetlerle idrak edilecek. Bu mübarek Miraç Kandilinde, Miraç Kandilinde ne olduğu ve Miraç olayının ne zaman olduğu araştırılan konular arasında ilk sırayı oluşturuyor.

Miraç Kandilinde ne oldu? Miraç olayı nedir? Miraç olayı ne zaman oldu?

Miraç Kandili, Receb ayının 27. gecesi tüm İslam alemi tarafından idrak edilmektedir. Miraç Kandili gecesinde namaz, oruç, sadaka gibi ibadetler yerine getirilecek ve bol bol tövbe edilecek. Kandil gecesi açılan dua kapısını değerlendirmek isteyen müminler ibadetlerinden önce Miraç olayı nedir, Miraç gecesi ne oldu gibi sorusularının yanıtını arıyor. Kandil gecesi neler yaşandığı en çok araştırılan konu oldu. İşte Miraç olayına dair merak edilenler...

MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?

Miraç gecesi tüm Müslümanalr için önem arz ediyor. Miraç olayı, İslam inancına göre, Hazreti Muhammed'in Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükselmesine denir. Hazreti Muhammed, yolculuğunda "Burak" adlı binekle seyahat ettiği bilinmektedir.

Beş vakit namaz, miraç gecesinde farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi verildi ve Miraç gecesinde "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti indirildi. Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan on iki emir de verilmiştir.

MİRAÇ OLAYI NEDİR?

Miraç sözlük anlamı olarak, "yukarı çıkmak, yükselmek" anlamındaki uruç kökünden türemiş bir ism-i alet olan mi'rac kelimesi "yukarı çıkma vasıtası, merdiven" demektir. Terim olarak Hz. Peygamber'in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade etmektedir. Olay, Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gidiş ve oradan da yükseklere çıkış şeklinde yorumlandığından kaynaklarda daha çok "isra ve mi'rac" şeklinde geçerse de Türkçe'de mi'rac kelimesiyle her ikisi de kastedilir.

MİRAÇ KANDİLİNDE NE OLDU?

Miraç olayı, hicret'ten bir yıl sonra recep ayının 27. gecesinde gerçekleştiği rivayet edilir.Bu rivayete göre Miraç kandilinde Hz Muhammed gece vakti Kabe’den alınıp Burak adı verilen katır üstünde Mescid-i Aksa'ya götürüldüğüne inanılır. Hz Muhammed sırasıyla eski Aksa denen bugünkü el-Aksa Camiinin altındaki yerden Mescid-i Aksa alanına girmiş, oradan Kubbet-üs-sahra'nın bulunduğu alana geçmiş ve orada İsa, Musa, Zekeriya peygamberlerle buluşmuştur. Günümüzde Nebi Minberi'nin bulunduğu alanda bütün peygamberlere namaz kıldırmış, oradan da Miraç Minberi'nin bulunduğu alandan göğe yükselmiştir.

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Anahtar Kelimeler:
Miraç kandili
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